理大研發室內空氣質素監測系統　可分析食肆換氣率及污染物走向

新冠肺炎疫情來襲，室內通風不足或加劇病毒傳播。香港理工大學研發及試行一套快速室內空氣質素及用電量監測系統，制定室內空氣質素指標，並將之實體化成為監測儀器。當中空氣病源追蹤模式及室內換氣率計算適用於餐廳、街市、樓宇等的疫情追蹤，計算每小時換氣率及污染物的行走路徑。在場內設置一個傳感器及釋放示蹤氣體，成本約1.5萬至2萬元。

理大屋宇設備工程學系研究團隊與校園可持續展處研發及試行一套快速室內空氣質素及用電量監測系統。（理大提供）

每套儀器最貴2萬元

為改善室內空氣質素同時節能，理大屋宇設備工程學系研究團隊與校園可持續展處研發及試行一套快速室內空氣質素及用電量監測系統。當中室內空氣質素監測可配合手機App使用；若連同耗能監測，則需配合紅外線裝置，可實時監測數據，了解身處空間的環境質素，空氣質素指標等級介乎優秀至很差。若室內長期冷氣開放，通風不足或除塵欠佳，或導致空氣中的二氧化碳濃度過高，懸浮粒子、揮發性有機化合物等污染物囤積。在成本方面，一個室內空氣指數傳感器連紅外能量傳感器價錢介乎1.5萬至2萬元。

系統可利用示蹤氣體模擬空氣中污染物或病源的散播途徑，偵測室內示蹤氣體的濃度分布。（理大提供）

分析氣體囤積情況防疫

該系統同時配備「空氣病源追蹤模式」及「室內換氣率計算」功能，利用示蹤氣體模擬空氣中污染物或病源的散播途徑，偵測室內示蹤氣體的濃度分佈，進行物聯網定位分析和室內換氣率計算。



理大屋宇設備工程學系副系主任及副教授梅國威表示，只需在場內設置傳感器及釋放示蹤氣體，系統會自動作出追蹤，分析何處囤積污染物機會較大。以食肆為例，若某處囤積追蹤氣體，一旦出現病原體，則同樣有機會在該處囤積，故需要減少該處座位、增加通風、鮮風量，透過系統可計算每小時換氣率及污染物的行走路徑。

梅國威（右二）表示，理大校園內已設約30個測試點，預期未來一年再增設約500個。（理大提供）

食肆、街市均適合安裝

在操作方面，在場內設置一個傳感器及釋放示蹤氣體，成本同樣約需1.5萬至2萬元。他解釋，食肆只需提供餐廳平面圖，派員領取儀器及用10分鐘了解如何操作機器，即可自行安裝，調查人員無需留守現場，實時數據將傳送至雲端進行分析。相比傳統採樣及分析工作需時約半日，該模式可於約兩小時內分析及報告受影響的室內區域中的病毒傳播風險程度，方便安排後續的防控工作。

梅表示，該研究在兩年前展開，現時校園內已設約30個測試點，分布於不同樓層的辦公室、圖書館和餐廳，預期未來一年再增設約500個測試點嗎。他又指，監測系統亦已獲得一個由政府醫療衞生研究基金資助的項目所採納，獲資助150萬元，將在10月起用作監測和追蹤公共屋苑排水通風管釋放的氣溶膠分布。

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