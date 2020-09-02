新冠肺炎・9.2｜近80萬人預約全民檢測　累計近28萬人已採樣

本港新冠肺炎疫情似有緩和迹象，昨日（1日）公布新增12宗確診個案，當中9宗為本地個案，另外不多於10宗初步陽性。 普及社區檢測計劃（全民檢測）今日（2日）踏入第二天，全日共15.2萬名市民採樣檢測，即計劃於9月1日開始以來，累計合共有約27.8萬人接受檢測。 食衞局局長陳肇始聯同民政事務局局長徐英偉今午舉行記者會，公布周五(9月4日)起放寬堂食至晚上10時，同時亦宣布重開健身中心，而電影院、美容院可繼續開放。

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新冠肺炎｜今增8宗確診創第三波疫情新低 源頭不明比例存變動

新冠肺炎｜死者檢測結果將通知食環署 員工處理遺體須穿防護裝備

【21:48】政府表示，今日有約15.2萬名市民經普及社區檢測計劃登記採樣檢測。自計劃於9月1日開始，累計合共有約27.8萬人接受檢測。

全民檢測｜累計近80萬人登記 27.8萬人已採樣 17%已化驗

截至晚上八時，普及計劃已經完成 49 000個樣本的核酸檢測，呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。截至今日晚上八時，累計有約79.8萬名市民成功預約檢測。

確診大廈食肆｜旺角維景酒店確診住客曾光顧大家樂 嘉田苑首上榜

【21:03】本港新冠肺炎疫情有下降趨勢，衞生署今日公布新增8宗個案，住址分布在荃灣、旺角、大圍及銅鑼灣。旺角維景酒店有兩名同層住客確診，一名70歲男子（第4827宗個案）在8月30日開始發病，於9月1日到過太子百匯軒住宅大廈、太子康齡大廈大家樂，以及到彩虹邨翠瓊樓探望母親。

另外，荃灣芙蓉樓、梨木樹邨松樹樓、大圍嘉田苑嘉賢閣及銅鑼灣萬順樓各添一名住戶確診。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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新冠肺炎｜健身中心將重開 負責人：延長開放時間 彌補休業損失

【20:57】新冠肺炎疫情近日放緩，政府今日宣布放寬部分檢疫措施，包括健身中心可以周五（4日）重開。有健身中心負責人表示，疫情期間業主未有減租，一直承受不少壓力，計劃重開後會延長健身中心開放時間，以彌補休業期間的損失，「用自己能力賺多啲」。

新冠肺炎｜按摩院周五可復業 業界稱會遵守指引 確保客人有預約

【19:34】食物及衞生局長陳肇始公布將進一步放寬防疫措施，按摩院可於本周五（4日）起有條件重開，但須遵照防疫措施。業界表示有九成客人一向沒有預約，但會遵守相關指引，又促請政府在第三輪防疫抗疫基金以場所面積分規模補助按摩院。

口罩肺炎｜供應商向物流署提供近億元疑假日本產口罩 海關拘2人

【19:30】政府物流服務署發言人表示，已經就一批懷疑附有虛假產地來源標示口罩的個案轉介香港海關跟進，並會全力協助執法機關調查。

署方指3月以直接購買方式向一間本地供應商購入涉事的口罩，供應商須提供合共3,200萬個口罩，產地來源為日本，產品規格為符合美國材料和試驗協會（ASTM）口罩標準F2100第二級別，口罩售價與當時的市場供應價格相若。該供應商至今已分批將3,200萬個口罩送達物流署，並已收取9,775萬元貨款，涉事口罩目前全部在物流署庫存，未有分發給任何政府部門使用。

新冠肺炎｜旺角維景酒店兩人確診 住客稱緊張：沒通知患者住哪層

【19:29】本港新冠肺炎疫情未平，今日新增8宗確診個案，兩名男患者居於旺角維景酒店的同一層，但互不相識，其中一人送院後病逝。《香港01》記者傍晚到達涉事酒店，大堂亦有清潔人員正進行消毒，惟她僅戴上外科口罩及手套。有已入住涉事酒店數個月的住客表示，剛剛從新聞得知有人確診，惟酒店未有通知住客，暫不知道涉及哪層，對事件感到緊張。

【18:15】政府發言人表示，截至今日下午5時45分，約有78.3萬人網上預約登記普及社區檢測計劃。

新冠肺炎｜繼去年反修例後 國慶煙花因疫情取消 十年內四度停辦

【18:10】政府宣布，因應疫情，原定於10月1日（星期四）在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消。去年因為反修例示威衝突，國慶煙花亦取消。

新冠肺炎｜市民歡迎健身中心重開 街頭健身達人將室內外加操

【17:45】街頭健身運動員姜庭峰表示，近日維園跑步的人多了三成，他以往亦會在健身室加操，日後將室內外結合鍛煉。中午趁空檔做運動的上班族就表示，以後可以沖完涼再返回辦公室。但做瑜伽的市民就會留在戶外，因為難戴口罩做瑜伽。

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新冠肺炎｜旺角維景酒店87歲住客猝逝後確診 同層另一住客染疫

【16:30】截至今日凌晨，單日新增8宗確診，全為本地感染，其中4宗源頭不明；另外10宗以下初步陽性個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，匡智護老院新增2名院友確診，匡智群組增至20人感染，包括14院友、6名職員。

旺角維景酒店兩名同層住客確診，其中一人送院時情況嚴重，之後死亡。#4827為70歲男子，住在旺角維景酒店，他於7月中在台灣返港，家居檢疫後等待回內地，以往住在內地，他8月30日咳嗽留樣本，平時會去彩虹邨探望母親，亦會去旺角解釋，無其他特別活動。#4829為87歲男性，住在旺角維景酒店數月，等待回內地，與#4827同層，但不相識。

#4828，45歲男性，在迪士尼做裝修工程。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布，葵涌公眾殮房發現一具遺體有新冠病毒。死者8月27日送廣華醫院，同日凌晨離世，有長期病患、無流感、無發燒，送往殮房。當時急救員有穿保護衣。

新冠肺炎｜周五放寬防疫措施 張竹君：任何放寬都有機會引起傳播

新冠肺炎｜9月4日放寬措施 堂食延至10點 重開及仍關閉處所一覽

【15:04】為何Partyroom 同K房無份？堂食到10時，有無科學根據？華昇診斷中心一日做到30萬檢測，為何至今無數字？

陳肇始指，現時主要如何做好張弛有度，有條件逐步有序放寬，雖然有人覺得好小步，但仍要小心，仍有隱形患者，因現時每日4點半記者會仍會聽到，所以呢一步放寬係細歩，特別專家有提醒放寬時要睇可以做到甚麼，如有執枱人員，等若有條件可放寬會適度放寬；若完成普及社區檢測後，可更清楚隱形傳播情況，亦可找到緊密接觸者，可考慮下一步放寬。

昨日有12.6萬人完成採樣，都安全到運到實驗室，數目好大，現階段未有數字知道有幾多確診，若有最新資料會公布予大家。

粉嶺高球場地契到期 民政事務局稱受疫情影響 短期延長契約時間

【14:59】為何不放寬足球及籃球？本港聯賽亦未有可放寬？放寬十點與11時及12時分別是？粉嶺高球場契約已到，又會點處理？

陳肇始指，10時為一個平衡，去到9點但因不少人遲放工要回應訴求，但因食飯除口罩,時間越長感染風險越大，所以要有條件限制，人數上有限制，措施有限制。

徐英偉指，是否考慮開放與身體接觸有關；外國可以開賽,因有體育氣泡,足總有提過類似，亦有與他們傾，已交初步建議,宜家睇緊，初步容許幾隊可以恢復先，有詳細會公布。水上活動有衞生要求。高球場有短期延長牌照，可以繼續去玩。方向都係循序漸進慢慢開。

限聚令｜陳肇始：港人遲放工反映食得有點趕 晚市堂食延長至10時

【14:54】放寬至10時原因為何？時間太短會否擔心變成人群聚集？有否探討過放寬人數限制？

現時為逐步放寬限制，雖然現時有回落，但仍有找不到源頭個案，所以只可維持兩人，下一步再放寬要視乎情況及普及檢測的結果，明白業界希望可以放寬更多人，但現未有條件可以。

截至中午12時有74.5萬預約普及檢測，不少謬誤均有解釋清楚，越多人參與越好，不少人做咗分享咗經驗，希望可更多人參與。

【14:47】為何不一次過放寬，為何要在10時劃線？

陳肇始指，疫情仍有不明源頭個案，需要平衡公眾健康，同時監察疫情；明顯要考慮其需要性，開放至晚上10時，主要因為不少市民反映晚市至九點時間比較趕，而且港人工作至較夜，要較夜食晚餐；至於健身中心，主要因為抗疫8個月，大家都攰。有關放寬599條例的限制，要考慮確診個案數字,要小心、令公眾知道要保持謹慎包括時刻戴口罩，所以只可以慢慢地逐步放寬。

現時由於有中央政府支持，可以做到大型檢測，可以切斷傳播鏈，但即使找到源頭個案，仍要嚴守防疫措施如戴口罩，因疫情形仍有一段間會持續。

限聚令｜晚市堂食令延至10時 健身室限4人一組 桌球室准4人篤波

【14:43】徐英偉指，要在讓市民活動及確診之間作平衡，現仍有不少無源頭個案，與業界傾過如有方法容許可以運動亦不希望一刀切，與業界傾談，現時有量體溫、1.5米距離，所以一些非帶氧運動等，如不一刀切可循序漸進局步開放；數字若逐步平穩可逐步降低，所以考慮在多管齊下下，有現時建議，但措施仍為緊，而康文署場所9月中，視乎情況可開放更多。

【14:39】健身中心為何要戴口罩？為何桌球可4人，其餘要維持2人？限聚令何時可以放寬？

有市民意見表示好似好趕，亦希望市民保持身心健康，抗疫大半年大家好攰，所以恢復體育活動，對身心有幫助，而且市民有訴求，所以放寬健身中心不除口罩，而且接觸少，人數有限制。至於食肆仍為兩人，希望在新常態有序逐放寬，太放寬感覺有風險。

社區普及檢測計劃預約有出現超過9成，去檢測有12多萬人，至今未有任何數字，若有任何確診會給公共衞生化驗署覆驗。

全民檢測｜陳肇始形容似探熱針「睇整體情況」 再籲市民積極參與

【14:37】要有效防疫，市民要一齊配合，積極參與社區普及檢測計劃，找出隱形患者，截斷社區傳播鏈，似探熱針咁探一探社會情況。

【14:30】食衞局局長陳肇始聯同民政事務局局長徐英偉舉行記者會，陳指2019年狀冠病毒病仍然嚴峻，新增數字不少，不少專家指未有有效疫苗病毒亦會共存，為持久戰，全球爆發香港難獨善其身，本港個案跌但未穩定，要保持防疫警覺，維持社交距離。

市民冀維持正常生活，但仍要審慎行事，所以只可在安全情況下放寬，有助精神及身心健康。為使大眾有更多運動機會應對疫情。周五起逐步放寬措施，延長堂食至晚上十點，其他要求不變，重開健身中心除溜冰場外，運動場；電影院、美容院可繼續開放。惟會維持強制配戴口罩，禁止2人以上聚集，有限期為9月4日至9月10日。

全民檢測｜九旬婆婆和傷殘人士參加檢測 坐輪椅市民：人人都應做

【14:09】全民檢測「普及社區檢測計劃」開展第二天，檢測中心之一的牛頭角道體育館位於牛頭角市政大廈2至4樓，有不少市民早上10時許在市政大廈地下查詢，相關人員指示市民到體育館。

有市民沒有預約登記，到場等候安排。有長者和外傭、以及傷殘人士表示，獲中心彈性處理進行檢測。也有一家三口前來參與檢測，當作家庭活動。

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新冠肺炎｜多兩患者病逝 分別住荃灣及觀塘 港至今累計92人亡

【13:13】醫院管理局公布，有兩名確診2019冠狀病毒病病人於今早離世。分別為仁濟醫院66歲男病人（個案編號：3635），基督教聯合醫院79歲男病人（個案編號：4148），至今共有92名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜堂食擬放寬至晚上10時 飲食業︰限聚二人是硬傷

【14:00】第三波新冠肺炎疫情緩和。消息指，政府將進一進放寬社交措施，包括擬延長食肆堂食時間至晚上10時。

有大型酒樓老闆表示，延長晚市時間對營業幫助只是「極少」，形容疫市下行情仍未「解凍」，關鍵在於限聚人數未放寬，尤其年尾多節慶，原本是做生意旺季，唯有寄望疫情持續受控，早日可恢復正常消費生活。

有飲食業工會亦表示，堂食時間延長至10時，仍然只夠做一輪晚市生意，但有放寬好過無，限聚2人措施影響最大，消貴金額有限，期望疫情趨緩和後，政府可循序漸進逐步放寬限聚人數。

【12:57】食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉，2點半見記者，預料交代放寬防疫措施、重開處所詳情。

【12:10】政府發言人稱，截至今日上午11時45分，累計74.5萬人經網上系統預約參與全民檢測。

【新冠肺炎】居內地港人半年無法面診 工聯會斥政策落後民情

【11:58】新冠肺炎疫情持續逾半年，內地與香港之間亦有各自14日的隔離檢疫措施。工聯會今年2月底開始承接「支援內地港人寄藥行動」服務，現時仍有不少居內地港人，因半年未有回港覆診，醫生因長時間未曾面診，在開藥、了解藥效等方面遇到困難。工聯會批評，港府政策落後民情，應盡快提出合理措施解決問題。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

新冠肺炎｜消息：有限度重開健身室、按摩院 堂食放寬至10點

【11:15】消息：限制措施將放寬，有限度重開健身室、按摩院。晚市禁堂食令，從晚上9點放寬至10點。

本港新冠肺炎疫情緩和，政府逐步放寬社交距離措施，消息指，政府考慮容許健身室及按摩院有限度重開；食肆晚市禁堂食令，將從9點放寬至10點，星期五（9月4日）凌晨零時生效。

東泰格鬥館主接受《香港01》訪問時形容，「終於開返，遲來好過無」，他慨嘆這段零收入的日子仍維持每月十萬元開支，其中一間旺角分店忍痛結業，政府防疫政策失敗，令業界無所適從，即使有望重開拳館仍不甚樂觀。

限聚令｜許樹昌倡放寬至四人 確診持續低水平可重開健身室

【11:05】普及社區檢測計劃昨日（1日）展開，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾到其中一個中心進行檢查示範，他今日（2日）於一個電台節目中表示，如一切運作暢順，而地點人數不多，認為可以於每節時段增加名額，進行更多測試。他又指，現時疫情較平穩，如情況持續向下，如確診數字處於低水平，限聚令可由二人放寬至四人，並重開健身室。

他又呼籲市民參與，相信如果全民檢測能找出很多確診者，市民或會「一窩蜂」衝去接受檢測。而現時30分鐘一個時段相對鬆動，可縮短每節時間，或延長中心開放時間，而檢測中心的手套和棉花棒由康文署負責處理，若當作醫療廢物處理會較穩妥。

【10:30】消息指，今日新增約8宗確診。

▼全民檢測首日情況▼

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全民檢測｜醫管局員工陣線拒「回頭是岸」 反指被林鄭標籤反政府

【09:40】醫管局員工陣線日前稱檢測欠科學根據，呼籲杯葛檢測。特首林鄭月娥逐點反駁，又希望員工陣線「回頭是岸」，支持檢測計劃。醫管局員工陣線副主席羅卓堯在電台節目表示，近兩屆政府對專家及專業團體的態度有轉變，一旦提出意見很快會被標示為「反中央、反政府」，政府亦不會採納專家的意見，做法是以政治凌駕專業意見，甚至凌駕公共衛生領域。羅稱「我反而想叫佢回頭是岸」，善用「國家隊」的資源做有科學根據的事，如加強追蹤確診患者密切接觸者的工作，以及為高風險人士做多於一次病毒檢測。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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全民檢測｜首日九成登記市民出席 聶德權以「外遊籌碼」籲參與

【08:40】公務員事務局局長聶德權表示，截至今日早上8時，有71.6萬市民已預約登記參與檢測，今日共82間中心預約滿額；而昨日一共有12.6萬名市民已完成採樣，出席率達九成。他於節目中以檢測可作「外遊籌碼」來呼籲市民登記檢測，「多啲人做檢查搵到多樣本，相信好多想外出旅遊嘅香港人都可以快啲去日本、台北，以至內地旅遊，可盡快可恢復。」

【08:15】截至今日早上8時，全港共71.6萬人預約登記全民檢測，今日82個檢測中心登記滿額。

▼8.28重新開放場所▼

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確診大廈｜牛頭角下邨貴輝樓添4患者 屯門翠寧花園再增2患者

確診餐廳｜增兩餐廳有患者到訪 屯門市廣場錦麗不足2個月再上榜

▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼01直擊火眼實驗室▼

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昨日總覽：

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