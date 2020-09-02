新冠肺炎｜多兩患者病逝　分別住荃灣及觀塘　港至今累計92人亡

醫院管理局發言人今日（2日）公布，早上再增兩名新型肺炎確診患者離世，其中一人是66歲男病人，住在荃灣石圍角邨石蓮樓，另一名79歲男病人住在觀塘翠屏北邨翠楠樓低座。 由爆疫至今，本港累計共92名確診者離世。

醫管局透露，截至9月2日有92名新型肺炎確診患者於公立醫院離世。（資料圖片）

醫院管理局發言人公布，有兩名確診新型肺炎的於今早離世。其中一人是在仁濟醫院留醫66歲男病人，個案編號為3635，病人住在荃灣石圍角邨石蓮樓，8月2日因持續發燒及咳嗽入院接受治療，病情於同日迅速轉差，並轉入深切治療部。病人情況持續惡化，延至今日早上7時55分離世。

另一名死者是個案第4148號、79歲男患者，他居於觀塘翠屏北邨翠楠樓低座，病人於8月9日因咳嗽、喉嚨痛及上腹不適入住基督教聯合醫院接受治療，病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化，延至今日早上8時05分離世。

發言人稱， 醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共有92名新型肺炎確診病人於公立醫院離世。

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