全民檢測｜陳肇始：逾82萬人已預約　暫未有條件放寬同枱食飯人數

全民檢測「普及社區檢測計劃」展開第3日，食物及衞生局局長陳肇始今（3日）於港台《千禧年代》表示，截至今早8時，已有逾82萬人登記預約，首天已有12.6萬人完成檢測，並已分批送往實驗室，昨晚8時止，已化驗4.9萬個樣本，惟數量龐大，暫未有化驗結果統計數字，因覆檢需時，但部分呈陰性的市民已陸續收到結果通知。 被問到有專家認為，即使有100萬人參與，仍不夠代表性，陳肇始則重申，期望市民盡量參與，可助當局了解社會整體感染情況，亦對有條件放寬社交距離措施，以及重啟經濟相當重要。政府明日起放寬食肆延長1小時堂食時間，她指，現階段暫未有條件放寬人數，會視乎疫情再作考慮。

食物及衞生局局長陳肇始（資料圖片）

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌曾指，憂慮即使有100萬名市民檢測，仍未夠代表性，陳肇始則指，首兩天參與的專家及市民講述檢測感受後，可令其他市民更有信心，「部分人或想睇定啲」，她又謂，可見第二天參與人數多於首天，另愈多人參與，可助當局了解整體感染控制情況，亦可審視是否有條件放寬社交距離，以及重啟經濟。她又指，雖然疫情有下降趨勢，但不明源頭個案仍存在，期望進行全民檢測的同時，仍繼續相輔相成進行特定群組檢測，亦會居安思危，準備應對冬天可能重臨的另一波疫情。



政府明日起再放寬部分社交距離措施，包括食肆延長1小時堂食時間，她指相關措施是回應市民需要，知悉部分市民期望放寬人數，惟現階段暫未有條件，因仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形鏈，「要逐步及慢慢放」，她表明，有聽到業界意見，當局每日有評估整體情況，會視乎疫情再作考量。

堂食時間早前已延長至晚上9時，被問到如何評估成效？陳指，明白市民想回復正常生活，故當局期望可減低除口罩活動所帶來的風險，她知悉有食肆將執枱及傳菜人員分開，空氣轉換是否流通對防疫亦重要，她指食環署有向食肆發指引，當局亦有與業界溝通執行的可行性，「亦都鼓勵做」，惟食肆情況不同，需時改善，亦有部分有考慮使用空氣清新機，以便空氣轉換。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

+ 18 + 18 + 18

至於有條件重開健身室、按摩院等，她則指，是從市民身心健康及精神考慮出發，由於上一輪已放寬室外、無身體接觸運動，今次則再進一步，「抗疫期間做運動，對身心都好」，被問到何以遊戲機中心仍然關閉，她則指，需要逐步有序放寬 ，因同時放寬 ，或有傳播風險，需要小心行事，待整體疫情穩定，會考慮重開其他處所。

被問到康文署健身室何以未予重開，她則指，民政事務局有一定考量，相信倘有細節會公布。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

室外、室內戴口罩要求不一致，市民會否難以跟隨？她則指放寬需要逐步，倘全部同時放寬，會帶來風險管理問題，她又指，新常態底下，大家需要慢慢習慣。