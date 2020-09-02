新冠肺炎｜市民歡迎健身中心重開　街頭健身達人將室內外加操

政府宣布進一步放寬防疫措施，周五（4日）凌晨起，食肆堂食延長至晚上10時，健身室將重開，但必須戴口罩。 街頭健身運動員姜庭峰表示，近日維園跑步的人多了三成，他以往亦會在健身室加操，日後將室內外結合鍛煉。中午趁空檔做運動的上班族就表示，以後可以沖完涼再返回辦公室。但做瑜伽的市民就會留在戶外，因為難戴口罩做瑜伽。

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街頭健身運動員姜庭峰：室外跑步市民多兩三成

街頭健身運動員姜庭峰，今日在維園健身，他表示健身室關門期間，多了兩三成人到公園跑步。他歡迎健身中心重開，以往每星期會去一至兩次健身中心使用器械，他指重返健身中心會注重清潔，為了防疫會戴口罩。他又說任何時候帶同器材在空曠地方就可做街頭健身，限制相對少。

他認為是次關閉健身中心一個多月，時間頗長，現時每天確診個案由百多宗減至十宗左右，連同之前兩波疫情有許多人受影響，也是適當時候放寬措施。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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午飯時間健身 上班族將可沖涼再返辦公室

周先生習慣到辦公室樓下的健身中心運動，這一個多月健身中心關閉，每天改到維園運動。他表示由公司步行到維園要花15分鐘，故縮短運動時間。他說健身中心較多器械，可以沖身，在公園運動只可到公廁用毛巾抹身，認為重開健身中心會方便得多，也有冷氣。

早前政府放寬戶外運動不必戴口罩，他指「舒服好多」，否則很多鍛鍊都做不到，平時可做一個小時，但戴口罩做半小時就要走，他又見過有人在暑熱天氣下戴口罩運動感到不適，要坐下休息。他表示為了控制疫情，各方都要將就，疫情新常態下，健身中心不可能長期關門。

戴口罩難做瑜伽 將繼續留在室外

在戶外做瑜珈的Lydia已在健身中心付款入會做瑜珈，所以希望返回健身中心，但她擔心屆時有人數限制，未必可容納多人。以前她每星期做瑜珈約四次，但戶外天氣熱，現時減至兩次，每次由一小時減至半小時。

她表示戴口罩做瑜珈呼吸會有困難，口罩會被汗濕透，但配合抗疫在健身中心會戴口罩。政府防疫措施每數星期就有所更改，令她不想在健身中心續會。本來健身中心主動為會員續期，後來則以視像軟件Zoom教學，Lydia說她寧願上網收看短片自學。

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