新冠肺炎・9.3｜全民檢測累計47萬人檢測　累計近89萬人登記

新冠肺炎疫情近日緩和，今日（3日）新增8宗確診個案。衞生署署長陳漢儀表示，已化驗12.8萬個樣本，其中6個樣本經衞生署覆檢為陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於個案今日確診，暫未有編號，但其中4人是早前已確診並康復出院，相信只是病毒仍殘留在體內，估計並無傳染性。另昨日半天有10宗初步陽性個案。 今日新增8宗個案，7宗屬本地感染，當中4宗為感染源頭不明個案，包括一名已離世的獨居長者，驗屍時抽取肺部組織樣本發現確診。患者生前常到深水埗茶樓飲茶，無特別高危因素。 而全民檢測「普及社區檢測計劃」踏入第三天，累計有約470 000人在檢測中心登記檢測，並有約884 000名市民預約檢測

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【23:16】醫管局表示，將軍澳醫院於今日下午收到將軍澳(寶寧路)普通科門診診所報告，發現遺失了放置於診所外的深喉唾液樣本收集箱。

診所職員發現事件後隨即於診所附近範圍搜查，並翻查閉路電視紀錄，發現有關收集箱於下午約一時被一名年長男子取去，遂報警求助。診所職員其後嘗試致電一位於上述時間取藥後離開診所的年長病人，該病人承認擅自取去收集箱，並已把該箱棄置在厚德邨停車場。警方於晚上約7時45分在厚德邨停車場尋回有關收集箱，現已把收集箱交回診所。

診所將個別致電今日在收集箱交回深喉唾液樣本人士重新提交唾液樣本，並呼籲今日曾遞交樣本到將軍澳(寶寧路)普通科門診診所的市民，可聯絡診所(電話：2191 1083)查詢有關安排。

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【21:25】政府發言人表示，截至晚上八時，共有約19.2萬名市民參加「普及社區檢測」。由9月1日開始，累計合共有約47萬人在檢測中心檢測。

發言人又指，截至晚上八時，已累計完成約138,100個樣本核酸檢測，並累計有約88.4萬名市民成功預約檢測。計劃開始至今共接獲143宗個案指個人資料被他人用於登記預約，其中80宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

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【19:40】澳門宣布，由明日開始所有從內地入境澳門的人士，均毋須接受14天醫學隔離，包括新疆烏魯木齊，同時取消入境後的隔離措施，只需要提交7日有效的新冠病毒核酸陰性證明，並填報健康碼即可入境。澳門當局亦會於周六起為大約5萬名餐飲業前線員工檢測，初步安排是每日3000至4000人，約2周內完成。

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梁卓偉指，按推算若全港市民參與檢測，可找出494宗個案，當中至少140人具傳染性。（羅君豪攝）

【17:56】香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉表示︰

目前全民檢測已完成12.8萬宗化驗，按過往病毒學及流行病學以往數據，並以數學模型推算，預計可能出現8.5名患者。相關推算與衞生署公布，有6宗陽性個案數據大致吻合。若全港745萬人參與檢測，陽性結果估計可達494個，即意味有480多名陽性個案可能未找出。

全民檢測｜梁卓偉：6宗陽性意料之內 推算若全民參與有494宗個案

不過從港大或英國的文獻資料，並非全部檢測呈陽性者都有傳染性。按港大推算分析，400多名未找出的陽性個案中，當中約280多人仍有傳染性；其中140名可能帶來二代傳播。梁卓偉認為，全民檢測計劃，最需要找到的是該140名帶病毒而可能有傳染性的隱形患者。

梁續指，檢測並非跑數，要截斷傳播鏈要快，是與病毒競賽。目前推算出潛在140條傳播鏈，不排除延長檢測期會有幫助，但仍需市民配合，盡早到就近的檢測中心參與檢測。

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【17:49】本港早前出現全球首宗新型冠狀病毒肺炎的二次感染病例，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（3日）稱，該病人首次染病時，血清的中和抗體水平為1:40，相隔約4個月後二次感染，其抗體水平已低於1:10，無法量度。

袁國勇認為，反應病人病癒後百多日，已失去中和抗體的保護，或反映日後如有新冠病毒的疫苗，料需注種兩針疫苗，否則免疫力或很快消失。

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袁國勇聯同行會議員林正財到皇仁書院的檢測中心視察。（張浩維攝）

【17:20】香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同行政會議成員林正財，在下午約4時半左右，到皇仁書院的檢測中心視察環境，親身示範鼻咽、鼻腔、咽喉拭子採樣和深喉唾液採樣的分別。

袁國勇早前曾稱，已錯過全民檢測的最佳時機，他今日受訪時稱，勿因找出的確診數目低而覺得檢測無用，又相信冬天必然再有新一波疫情，現時需做好檢測的準備。

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全民檢測｜12萬檢測樣本完成化驗被質疑偏低 政府：初期須磨合

【17:17】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報20宗個案，有30確診病人康復出院，至今累計4,430名病人康復出院。目前留醫病人中，有25人情況危殆、19人情況嚴重、235人情況穩定。負壓病床數目1209張，使用率45.3%；負壓病房數目677間，使用率57.3%。

被問及全民檢測計劃已踏入第3日，為何檢測量仍偏低未達目標的每天30萬個樣本檢測。衞生署署長陳漢儀解釋，計劃始終是初期階段，運作上仍須磨合，加上每個環節不論檢測過程、化驗所以致運送樣本，對工作人員而言均是「新的」，故相信一、兩日後檢測數目有望提升。

【17:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增 8宗確診個案，個案編號為#4832至#4839，其中一宗為輸入個案#4836，是由印度到港船員，9月2日由多哈返港。其餘本地感染個案中，2宗與早前個案有關連，#4837為匡智梨木樹宿舍照顧員，上月24日進入檢疫中心後確診。

源頭不明個案有4宗︰

患者編號#4833︰63歲男，油麻地新填地街賣中藥，與太太居於秀茂坪南村，除返放工有到油麻地街市，多在舖頭煮食，或待在家中。

患者編號#4834︰74歲女，退休人士，居於愛民邨順民樓，與家人同住，平日沒有特別活動，有時會到醫院覆診。

患者編號#4838，63歲女，患者已離死，獨居於石峽尾邨22座，8月30日家人報警，遺體送到公眾殮房，驗屍抽取肺部組織樣本發現確診。患者生前常到深水埗茶樓飲茶，無特別高危因素。

患者編號#4839，62歲女性，居於黃大仙竹園南邨貴園樓，有時會到頌賢花園母親家。患者曾去過竹園街市，亦曾到鳯凰新邨富城酒樓。

全民檢測發現個案︰

至於全民檢測發現的6宗陽性個案，其中4人早前曾確診並已康復出院，患者編號為#3185、#4066、#4097及#4285，全部無病徵，出院時有抗體。張指，相關患者未必有傳染性，只是帶病毒情況會維持一段時間。

至於2宗新確診個案，暫未有編號。其中一名患者為63歲男性，6月後沒有上班，與太太及家人居於葵青荔景山路華豐園及葵盛西邨，曾到過很多街市，包括長沙灣保安道街市，北河街街市及美孚街市。

另一名患者是22歲女性，暫時無業，與家人同住於屯門兆康苑兆建樓。患者曾到順利紀律部隊宿舍朋友家，並曾外出行街食飯，但未記得清詳細紀錄。

【16:40】衞生署署長陳漢儀表示︰

截至下午1時，已有逾85萬人報名全民檢測，37萬人已接受測試。截至下午2時，已化驗12.8萬個樣本，其中6個樣本經衞生署覆檢為陽性。她認為，目前難評估發現陽性個案比率屬高或低，至於全民檢測時間有否需要延長，則需視乎情況再定。

陳漢儀重申，全民檢測是為無病徵者做檢測，如果市民有輕徵病徵，例如發燒鼻窒、腹瀉、失味覺、失嗅覺、手指腳趾出現不尋常變色等，都不應該參加。有病徵者可在醫管局、私家醫生及私家醫院，接受衞生署提供的免費檢測服務。市民若重覆接受檢測，系統應可辯識相關情況，呼籲市民不需重覆接受檢測。

張竹君指，由於從全民檢測發現的6個案今日確診，暫未有編號。涉事6宗個案，其中4人早前曾確診，並已康復出院，相信「復陽」情況，只因康復後仍會帶病毒一段時間，估計並無傳染性，二次感染機會相當低。

新冠肺炎｜增8宗確診連續兩日個位數 全民檢測揪出6宗陽性

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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【14:48】社會福利署發言人今日（3日）表示，會分階段恢復由非政府機構提供的資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務，為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，由9月29日起逐步恢復正常服務。

社署宣布資助幼兒中心9月29日起恢復正常服務 N班復課在望

【14:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇將聯同行政會議成員林正財在下午約4時半左右，到皇仁書院的檢測中心接受採樣。袁國勇於8月中曾稱，已錯過全民檢測的最佳時機，林正財則建議應為院舍人員恆常檢測。

全民檢測｜專家袁國勇、行會成員林正財 下午將抵皇仁接受採樣

【13:04】教育局局長楊潤雄今日在facebook專頁發帖文指，早上探訪其中一間作為社區檢測中心的官立學校，強調有專人每日消毒場地兩次，在計劃結束後，會徹底清潔場地，確保校園衞生。楊再次呼籲師生及家長參與計劃，確保身體健康，為重返校園做好準備。

楊潤雄訪檢測中心官校 再次呼籲師生參與 為復課準備

【12:18】政府發言人表示，截至今天上午11時45分，有84.5萬人經網上系統預約做「全民檢測」。

【11:03】消息指，今天新增約9宗確診個案，略高於昨日的8宗確診個案。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

【09:50】新冠肺炎第三疫情較為放緩，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）於一電台節目中表示，明白到多個業界不能於「零」確診後才回復服務，因此政府決定一步一步延長食肆堂食時間，以及重啟部份運動處所，當中包括健身室，認為做法「穩陣」，又認為在未來的一兩星期如無大爆發，確診個案維持低水平，相信限聚令一步放寬至4人問題不大。

許樹昌：若無爆發 一、兩周後放寬堂食每枱4人機會大

【09:15】全民檢測「普及社區檢測計劃」展開第3日，食物及衞生局局長陳肇始今（3日）於港台《千禧年代》表示，截至今早8時，已有逾82萬人登記預約，首天已有12.6萬人完成檢測，並已分批送往實驗室，昨晚8時止，已化驗4.9萬個樣本，惟數量龐大，暫未有化驗結果統計數字，因覆檢需時，但部分呈陰性的市民已陸續收到結果通知。

被問到有專家認為，即使有100萬人參與，仍不夠代表性，陳肇始則重申，期望市民盡量參與，可助當局了解社會整體感染情況，亦對有條件放寬社交距離措施，以及重啟經濟相當重要。政府明日起放寬食肆延長1小時堂食時間，她指，現階段暫未有條件放寬人數，會視乎疫情再作考慮。

陳肇始：逾82萬人已預約 暫未有條件放寬同枱食飯人數

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

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