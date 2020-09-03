新冠肺炎｜許樹昌：若無爆發　一、兩周後放寬堂食每枱4人機會大

新冠肺炎第三疫情較為放緩，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）於一電台節目中表示，明白到多個業界不能於「零」確診後才回復服務，因此政府決定一步一步延長食肆堂食時間，以及重啟部份運動處所，當中包括健身室，認為做法「穩陣」，又認為在未來的一兩星期如無大爆發，確診個案維持低水平，相信限聚令一步放寬至4人問題不大。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，若至今的一兩星期時間，無大爆發：本港的確診個案仍為低水平及平穩，限聚令一步放寬至4人問題不大。(資料圖片)

許樹昌最近兩天均到沙田一檢測中心視察，他表示，昨日的情況較首日「踴躍」，「昨日見到10個攤位可以全部開晒，仲可以不停做緊，相信人數逐步上升緊嘅，估計旺區檢測中心延長時間的機會高。」他提到，日前曾親自做檢測，結果於24小時後以短訊通知，認為「都算快」，而現階段仍難以估計最終接受檢測人數，但認為要有一個有代表性的數據，接受檢測的樣本越多越好，

他又說，以昨日的確診數字為例，雖然回落到單位數字確診個案，但不明來歷的佔一半，反映社區有隱形傳播，風險仍高，以昨日旺角維景酒店的兩名同樓層而並不認識的兩房客同樣確診的個案為例，由於二人會共用一些公用設備，風險亦高，但統一將返港人士到同一酒店隔離，理論上可減風險，但實際難以進行。

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