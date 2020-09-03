全民檢測｜楊潤雄訪檢測中心官校　再次呼籲師生參與　為復課準備

港府周二（1日）起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，教育局局長楊潤雄今日在facebook專頁發帖文指，早上探訪其中一間作為社區檢測中心的官立學校，強調有專人每日消毒場地兩次，在計劃結束後，會徹底清潔場地，確保校園衞生。楊再次呼籲師生及家長參與計劃，確保身體健康，為重返校園做好準備。

教育局局長楊潤雄今早探訪作為社區檢測中心的馬頭涌官立小學（紅磡灣）。（楊潤雄facebook）

全港141個社區檢測中心之中，官立學校佔24個，教育局局長楊潤雄今日在facebook專頁發帖文指，今早探訪馬頭涌官立小學（紅磡灣），感謝學校同工，以及中心的行政及醫護人員，盡心盡力為社區提供服務。

校舍被徵用為檢測中心，引起部份教師憂慮。楊指，所有用作檢測中心的官立學校，均通過衞生署及機電工程署專業人員評估，並實施一切可行的社交距離和感染控制措施，包括檢測者須戴上口罩；進入校舍前須量度體溫；透過預約安排減少人群聚集；只安排檢測於校舍內的指定範圍進行； 按校舍的實際情況，安排學校人員及檢測人士分流； 專人每天消毒場地兩次 ，而計劃結束後，會徹底清潔場地，確保校園衞生。楊指， 計劃有助防疫抗疫，為中小學及幼稚園稍後逐步恢復面授課堂提供有利條件。

楊潤雄再次呼籲教職員、學生及家長參與檢測計劃，確保身體健康，為重返校園做好準備，又強調社區參與檢測人數愈多，計劃的成效愈大。