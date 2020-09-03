日媒指一日本自由身記者在港涉8.31被捕　警方：身上搜出懷疑氣槍

日本《產經新聞》今日（3日）報道，一名30多歲日本自由記者在本港被捕。報道指該名自由記者自去年起一直在港拍攝反修例示威，其facebook自「8.31一周年」事件後沒有更新。 消息指，該被捕人士在8月31日於油麻地被捕時被搜出氣槍，他當時沒有自稱記者，亦沒有穿上記者背心，身上沒有記者證，但有香港身份證。 警方確認，當日共拘捕15人，當中一名36歲日籍男子身上檢獲一支懷疑氣槍，他涉嫌藏有仿製槍械被捕，他已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。 日本駐港總領事館回覆《香港01》表示，現正了解事件。

日本《產經新聞》報道指，一名日本自由身記者疑在港被捕，他過往一直參與反修例示威拍攝。（資料圖片/歐嘉樂）

《產經新聞》今日報道指，該名被捕日本男記者早年回港，自2016年起一直在香港生活，並從去年開始一直於示威活動中拍照和錄影，惟自8月31日發後facebook沒有更新。

消息指，該被捕人士在香港出世，4歲時與家人到日本定居，25歲返港，報稱目前在香港任職保安工作，他在油麻地被捕時被搜出氣槍，當時沒有自稱記者，亦沒有穿上記者背心，身上沒有記者證。

日本《產經新聞》報道指，一名日本自由身記者疑在港被捕。（《產經新聞》截圖）

警方：已獲准保釋

警方表示，8月31日下午約5時30分起，旺角近港鐵太子站一帶有群眾聚集，警方多次向集結群眾發出警告，但仍然有人拒絕聽從警方指示離開，繼續作出涉嫌違法行為，警方遂採取執法行動。



行動中，警方共拘捕9男6女，年齡介乎16至60歲，人員在其中一名36歲日籍男子身上檢獲一支懷疑氣槍，他涉嫌藏有仿製槍械被捕。調查期間，該名男子並沒有向人員表示自己為記者，人員亦沒有在他身上檢獲任何與記者工作有關的證件或工具。該名男子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

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日駐港總領事館：如確認身份後會提供協助

日本駐港總領事館回覆《香港01》表示，現正了解事件，暫仍未確定事主是否日籍，如確認身份後會提供協助。