黎智英被捕｜執法部門搜傳媒惹爭議　廉署04年先科案一日搜七報館

壹傳媒集團創辦人黎智英今早（10日）以涉嫌違反《港區國安法》被捕，逾200名警員進入將軍澳蘋果日報大樓搜查。本港執法部門並非首次踏入傳媒機構調查，每次行動都引起極大迴響，當中最轟動在2004年先科集團造市案，廉政公署出動逾百人員，一日內到《南華早報》、《蘋果日報》、《東方日報》等至少七間報館搜查，並撿走新聞材料。事件引起各大報館不滿，批評廉署干預新聞自由及粗暴侵犯傳媒機構資料來源保密原則，《星島日報》其後向高院申請撤銷搜查令，法官終以理據不足為由，判撤銷搜查令。

8月10日，逾200名警員進入蘋果日報大樓搜查。（壹傳媒提供圖片）

2004年，廉政公署在調查在先科國際造市案期間，懷疑有人觸犯《證人保護條例》，向傳媒披露了被保護證人身份，於7月24日派逾百名廉署人員，一日內到《南華早報》、《蘋果日報》、《星島日報》、《信報》、《東方日報》、《太陽報》及《大公報》等七間報館搜查，期間除搜查電腦資料，還撿走大量新聞資料及要求機構助查，警方其後到兩名記者寓所搜查。

法庭曾裁理據不足 判撤銷搜查令

廉署當時的行動引起各傳媒機及團體構不滿，各自發聲明批評干預新聞自由及粗暴侵犯傳媒機構資料來源保密原則，《星島日報》其後向高院申請撤銷搜查令，法官夏正民認為廉署未能證實報館有可能銷毀證據便強行搜查，理據不足，判撤銷搜查令。

翻查資料，壹傳媒集團過往亦曾多次遭執法部門登門搜查，包括1999年11月29日晚上，廉署在調查一宗記者疑賄賂警員案件時，曾大規模搜查《蘋果日報》；2003年5月26日，廉署曾搜查《忽然一周》，調查記者涉嫌賄賂電影公司職員。

2006年，時任律政司高級助理刑事檢控專員薛偉成在立法會上承認，執法部門三次搜查傳媒機構的事件中，均無逼切性，又稱保安局會制訂新指引。