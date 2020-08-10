黎智英被捕｜警限部分傳媒採訪　新聞行政人員協會：妨礙採訪自由

警方今早（10日）以涉嫌反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英等7人。其後約200名警員到壹傳媒大樓搜查，並押解黎智英等人返回其辦公室調查。採訪期間，包括立場、港台等多個傳媒曾被拒絕進入傳媒採訪區，並曾在蘋果的大樓裡面翻閱個別記者文件。 新聞行政人員協會今日（10日）發表聲明指對事件高度關注，認為此舉嚴重妨礙採訪自由，進一步破壞近年傳媒與執法人員已十分薄弱的互信關係，破壞香港向來賴以成功的新聞自由。

對警方極度遺憾 要求解釋

香港新聞行政人員協會聲明指，該會高度關注警方今日到壹蘋果大樓搜查時，拒絕部分媒體記者進入傳媒採訪區，並揀選警方認為合意的媒體記者進入採訪區的篩選行為。協會認為此舉嚴重妨礙採訪自由，進一步破壞近年傳媒與執法人員已十分薄弱的互信關係，破壞香港向來賴以成功的新聞自由。該會對警方選擇性阻撓傳媒正常採訪表示極度遺憾，強烈不滿，要求警方解釋。

該會亦高度關注警方蒐證時，有警員翻看記者座位桌上文件及物品，協會認為警方任何行動，必須對保障新聞消息來源及記者個人私隱有絕對尊重，亦不能威嚇及阻礙傳媒採訪。協會認為事件引起廣泛關注，當局在執行行動時，必須確保本港的新聞、言論及出版自由，不受損害及削弱。

該會促請警方公開交代今日的行動，特别是對待傳媒採訪的安排及搜查傳媒機構，翻閱個別記者文件物品的理據。