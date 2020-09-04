李偲嫣兒子打繼父至面骨骨折　控方稱考慮二人背景　准守行為18月

「正義聯盟」主席李偲嫣的26歲兒子與繼父謝鋮浚爭執，涉嫌拳打腳踢對方及用相機腳架施襲約15分鐘，令謝面骨骨折、多處瘀傷紅腫。他被控一項傷人罪，今（4日）於屯門裁判法院再次提堂。控方欲以簽保守行為方式處理並撤回控罪，署理主任裁判官張潔宜聞言一度表示「受害人傷勢都唔輕喎」，最終亦批准控方做法。被告獲准以2000元簽保守行為18個月，另須付500元堂費。

考慮過被告與事主背景

被告劉仲朗（26歲）報稱廚師，其母李偲嫣未有到庭旁聽。他原本被控於6月26日在元朗八鄉路非法及惡意傷害謝鋮浚。控方表示，律政司考慮被告與事主的背景後，認為適合以守行為方式處理，被告同意案情後撤回控罪。

被告乘的士逃去後折返再打

案情指，當日一家三口在元朗宵夜後，謝駕車回家，途中被告接聽電話後情緒變得激動，腳踢其座位。謝將私家車停泊路旁，與被告口角，遭對方拳打腳踢數下，並用放在後座的相機三腳架毆打約10分鐘。被告隨後跳上的士，數分鐘後折返，再次動手動腳施襲，又以三腳架打事主5分鐘左右。途人見狀報警，事主被驗出臉骨骨折、全身多處腫痛瘀傷，翌日出院。

被告當日被捕後一直還押至今，他早前多次申請保釋但均被拒，曾有裁判官形容：「控罪嚴重、案情可惡」。

案件編號：TMCC1087/2020