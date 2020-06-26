李偲嫣講述一家街頭動武始末　引述謝鋮浚：就算打死我也要教好佢

家家有本難唸的經，「正義聯盟」主席李偲嫣一家三口周五凌晨（26日）牽涉於八鄉發生傷人案中，李偲嫣26歲的兒子涉嫌與52歲繼父、李偲嫣的現任丈夫謝鋮浚在車上爆發罵戰，繼而在街頭動武，事件驚動警方到場。李偲嫣與丈夫謝鋮浚在混亂中，同告受傷送院。 李偲嫣接受《香港01》電話查詢，詳細講述事件始末，原來兒子自2014年起患有嚴重情緒病，常表現燥動，她上月為他租下一單位讓其自住，想兒子過生活新一頁，未料昨晚竟一家爭吵且浴血收場。但她強調，不會放棄兒子，「天下父母會永遠愛自己的孩子」；又引述丈夫謝鋮浚指，「下次就算打死我，也要教好佢」。

李偲嫣一家三口。（李偲嫣提供）

李偲嫣強調今次事件，絕非像外界傳聞般涉及金錢。她指出，自己一直有在金錢上支援兒子，夫婦二人早前已經朋友介紹工作予兒子，又另租單位予兒子居住，期望他的人生能展開新一頁。

她憶述當時的情況，一家三口宵夜後，兒子坐順風車出九龍，期間在車上與朋友通電，「好勞嘈同衝動」，但仍堅持前往與朋友見面。李偲嫣見狀怕兒子衝動會鬧出事來，於是出口勸阻，兒子覺得媽媽「囉嗦」，此時謝鋮浚不滿繼子對偲嫣無禮，於是發生爭執。繼子情緒愈趨激動，在車內尖叫及拍打，謝鋮浚惟有停車，「兩個男人落車傾掂佢」，三人齊齊落車。

三人落車後，繼子情緒更加激動，並向二人動手，謝鋮浚身體多處受傷，倒卧地上，途人見狀，於是報警。

李偲嫣表示，「鋮浚哥」面骨及眼骨爆，腦部受傷；而自己則腳踝骨折，需要做手術。不過，「鋮浚哥」仍然不計前嫌，向她表示無悔教導兒子，「下次就算打死我，也要教好佢」。兩人並沒有打算追究。

李偲嫣左腳受傷，需要送院治理。（李偲嫣提供）

李偲嫣：兒子有嚴重情緒病

李偲嫣指出，現時26歲的兒子近年受到嚴重情緒病困擾。事源，2014年，兒子有朋友在酒吧想自殘，兒子勸阻時，卻誤被玻璃碎片傷眼，僅剩下兩成視力，加上當年剛好李偲嫣在政圈出道，常受民主派中人批評曝光於傳媒，兒子可能受到朋輩壓力，自始出現情緒不穩。然而，當時李偲嫣剛活躍於政壇，忙於政事，分身不暇，兒子出事當日，正正是她以香港家長聯會會長兼「正義聯盟」召集人身份，在港台節目《城市論壇》中，與其他嘉賓舌戰。雖然，眼科醫生林順潮曾為其兒子進行手術，視力回復至六成五，惟兒子仍未能從情緒谷底中走出來，一度需要服藥鎮靜精神，現在已停藥。

李偲嫣表示，出事後她曾與一位朋友通電話，該朋友早前與其兒子交談，兒子表達了「鋮浚哥」與母親再婚，搶了其母愛。李偲嫣慨嘆，天下父母心，不管怎樣，她都會一樣的愛兒子。