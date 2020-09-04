廉署控兩名政總外判保安員　涉以1.8萬元賄款「保飯碗」及批津貼

廉政公署昨日（3日）分案起訴佳定物業管理有限公司兩名保安員，案發時派駐政府總部工作，控告二人涉嫌分別與一名上司串謀，使對方收受共1.8萬元賄款，讓其中一人繼續受僱及另一人獲批額外津貼。兩名被告已獲廉署准予保釋，將於下星期一（7日）在東區裁判法院答辯。

主管涉收二人共1.8萬

被告蔡旭初（61歲），佳定物業管理有限公司保安員，及陳秋和（64歲），佳定前保安員，各被控一項串謀使代理人收受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

兩名被告於案發時受僱於佳定為保安員，均被派駐到政府總部工作，受佳定一名物業經理監管。佳定在廉署調查案件期間提供全面協助。

兩名被告除獲發月薪外，亦會按其職位、更份、值勤紀錄、表現、工作量及年資等而獲發幾百元至約3,000元的特別津貼。

就蔡旭初的案件，控罪指，他涉嫌於2018年8月1日至2019年7月8日期間，與上述物業經理及另一名保安員一同串謀，使該物業經理在無合法權限或合理辯解下，從蔡旭初接受每月1,500元，作為協助蔡旭初繼續受僱於佳定的誘因或報酬。據報蔡旭初向該物業經理支付賄款共1.5萬元。

就陳秋和的案件，控罪指，他涉嫌於2018年9月1日至2019年1月8日期間，與該物業經理一同串謀，使對方在無合法權限或合理辯解下，從陳秋和接受3,000元，作為向陳秋和額外批出特別津貼的誘因或報酬。據報陳秋和獲額外批出特別津貼共4,000元。