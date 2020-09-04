新冠肺炎｜乘飛機返港男子虛報檢疫地點　脫手環欲離境　判監兩周

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（4日）表示，一名31歲男子7月因違反強制檢疫令，今日被判處即時監禁兩星期。衞生署指出，他除了提供虛假住址作檢疫地點，而且在無合理辯解及取得許可下，自行脫下手環，最終在深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

+ 18 + 18 + 18

累計41人違檢疫令被法庭定罪

衞生署指，該名31歲男子，早前獲發強制檢疫令，訂明必須在檢疫令上自行申報的住址，接受強制檢疫14日，但他期後被揭發於7月10日在香港機場提供虛假住址作檢疫地點；此外，在檢疫令屆滿前，他在無合理辯解及未取得許可下，自行脫下手環，並於7月11日在深圳灣出入境管制站，被入境事務處職員截獲。

衞生署續指，男子被控兩項違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（4）、 8（5）條及第9條，今日於屯門裁判法院就兩項罪行，各被判處即時監禁兩星期，同期執行。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反規例的人絕不容忍，並提醒公眾應遵守規例。截至今日，共有41人因違反檢疫令，被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款15,000元不等。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼