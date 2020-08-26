90後情侶拍竹篙灣隔離生活　餐單零食大公開　營友出房一招處理

新冠肺炎疫情放緩，然而每日仍有不少與確診者曾密切接觸的市民須接受隔離確保安全。一對本地情侶日前因朋友證實確診，雙雙到竹篙灣隔離營接受觀察，兩人拍下營內生活，更記錄職員處理違規情況的「絕招」。他們笑言隔離日子彷彿與世隔絕，坦言每日最期待派飯一刻，因為那是唯一與真人接觸的機會，感受最深則是離營一刻，可以重新呼吸「自由的空氣」。

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90後攝影師情侶阿玥及承承因同事確診新冠肺炎而被列為密切接觸者，在竹篙灣檢疫中心接受了9日8夜觀察。（影片截圖）

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90後攝影師情侶阿玥及承承的同事不幸確診新冠肺炎，共用同一工作室的他們因常常見面及一起吃飯，被列為密切接觸者，即日就由救護車送往急症室初步測試，得出陰性結果後隨即在家自我隔離，其後被送往竹篙灣檢疫中心接受觀察。

阿玥及承承分別獲派獨立房間，職業病發作的兩人遂拍片記錄9日「自閉隔離生活」。阿玥指，竹篙灣檢疫中心與駿洋邨最大分別是單位內已鋪設木膠板，亦有冷氣提供，其他起居設備亦算齊全，形容生活條件比想像中「好好多，可能講得上係舒適」。不過營地沒有提供Wifi，而營地提供的Sim卡亦只有2GB流量，她只好請家人將Sim卡送到檢疫中心的閘口，再由職員轉交。

【竹篙灣隔離實錄】阿玥笑指，每日最期待的環節，就是待工作人員到房門送餐時「同佢say Hi」。（受訪者提供）

不少人關注的伙食問題，承承直指「飯盒嚟講算幾好，味道都幾正常」，但令他最深刻飯盒內有「千年不變、長伴住你」的白烚雜菜。從片段可見，無論早午晚餐，飯盒內總有雜菜的身影，實在是對胃口的一大考驗。不過他續指，營地會按隔離者要求提供杯麵及零食，間中也有生果及牛奶跟餐，而他自己亦帶備足夠零食，故膳食問題不大。

足不出戶隔離兩星期，究竟應如何打發時間？阿玥笑指，每日最期待的環節，就是等待工作人員到房門送餐時「同佢say Hi」，因那是她每日唯一可與外界真人接觸的時刻。除此之外兩人也帶備大量消遣及工作的設備如電腦、啞鈴及PS4，不過她仍然形容營內的市民「真係悶到黐線」。

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有趣的是，身處營內不時聽到工作人員廣播，直接指出某一座隔離市民的犯規行為，例如要求他們不能走出房外，換言之當有人違規，消息可能即時傳至整個隔離營，「32座嘅營友麻煩你唔使再睇，收返啲衫入去唔該」，令廣播成為工作人員的「大絕」。承承也指，營內環境寧靜、隔音不錯，可舒適地享受「me time」，惟間中疑有營友偷偷吸煙，以致半夜也會被警鐘聲叫醒。

阿玥指，因隔離者感染風險較高，連生活垃圾也只能一併當作醫療垃圾處理，連多日以來飲用水的水樽也未能例外。二人於營內另外接受兩次檢測，證實結果均為陰性，終在第9晚的晚上11時獲准離營。離開房間的一刻，阿玥及承承都表現興奮，「係自由嘅空氣！」，不禁即時拿出相機自拍紀念。

兩人離營時，不約而同表示非常感激營內所有工作人員，直指9日8夜的生活稱得上「有求必應，安排得好細心」，即使大熱天時要穿着防護衣四處走動，仍保持專業及良好的態度，故最大感受就是想感謝一眾守護着香港的工作人員。

影片及內容獲YouTube頻道「CALLI HORIZON 地平線以上」授權使用

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