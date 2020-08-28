駿洋邨住戶今辦入伙　房屋署兩次發信口徑不一　否認曾收確診者

政府早前徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，將分兩批安排住戶入伙，第四及第五座住戶於今日（28日）起陸續取鎖匙。 有準住戶稱早前接獲兩封由房屋署發出的信件 ，一封指單位曾有確診者，另一封則稱沒有。她質疑房屋署程序混亂，「起碼要坦白同居民講。」 當區區議員麥梓健稱，據他了解，不止一位準住戶出現類似情況。《香港01》正就事件向房屋署查詢，正待回覆。

8月28日駿洋邨向住戶派派鎖匙。（龔嘉盛攝）

駿洋邨第四及第五座於7月底已停止用作檢疫用途，於清空及消毒後於今日起陸續安排住戶入伙。

獲派駿洋邨第五座的陳小姐，分別以單人及家庭身份輪候公屋10年。她於7月底首次接到房屋署發出的信件，指會於8月中再發信通知辦理入伙手續事宜，信中稱其獲派單位「沒有出現涉及確診2019冠狀病毒個案人士」。

不過其後她在8月中再獲房屋署及管理公司「中海物業」發出信件，稱其單位在用作檢疫用途期間，曾有確診人士居住。

房屋署於今日安排40戶到場辦入伙手續

由於兩封信件說法不一，陳小姐致電房屋署查詢，惟對方表示懷疑為「入錯信」，指若有確診者入住單位會再由獨立小組聯絡。她又指，有其他準住戶有類似情況，先收到一封信指沒有確診者入住，其後又再稱有入住人士確診。

陳小姐質疑，當局未有向準住戶坦白，稱自己輪候公屋多年，無論有否確診者入住亦會接受單位，「要講事實，而唔係作個大話。」她稱，房屋署職員回覆時態度有禮，但認為程序上要更謹慎。

當區區議員麥梓健稱，據了解有其他住戶亦出現類似情況。他又說，房屋署早前應要求，向準住戶發信交代獲派單位檢疫情況，但只有說明檢疫人士有否確診，並未有交代單位有否曾作檢疫用途。

房屋署於今日安排40戶到場辦入伙手續，並於明日起每日安排80戶取鎖匙。由於第四座仍有裝修工程進行中，料於9月9日才開始派鎖匙。