新冠肺炎｜爆疫旺角維景酒店30多人今晚送檢疫　有住客已提早退房

本港第三波疫情反覆，衞生署前日（2日）公布旺角維景酒店有兩名住客確診，今日（4日）再新增一宗確診及一宗初步確診個案，四人都住同一層。 旺角維景酒店回覆指，今晚酒店將有30多人被送往檢疫中心，當中包括20多名員工，他們在同一層後勤部門工作。酒店酒店，今日有少量不同樓層的客人提早退房。

旺角維景酒店需檢疫住客及工作人員，晚上前往檢疫中心，一名女子則登上救護車。（羅君豪攝）

累計三間房共四人染疫

最新確診患者為一名80歲女患者（第4846宗個案），她與已病歿的87歲老翁（第4829宗個案）同房。同樓層有一名由台灣返港已個半月、等候回內地的70歲男子確診，該樓層今日另有一名住客初步確診，與早前個案互不相識。即旺角維景酒店同一樓層，有三間房共四人染疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午表示，初步確診個案是發樣本瓶檢測所發現，認為該樓層其他住戶有可能受感染，她指同層住客和執房員工較高危，故會一併送到檢疫中心；中心亦會派樣本樽予全幢酒店住客，讓他們接受病毒檢測。

需送往檢疫的住客及工作人員，晚上登上政府專車前往檢疫中心，他們都穿上保護衣，一共有八人。一名女子則登上救護車。

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旺角維景酒店營銷總監陳小姐回覆查詢指，今晚酒店將有30多人被送往檢疫中心，當中包括20多名員工，他們在同一層後勤部門工作。其他住客和員工會接受病毒檢測，酒店方面提醒他們周末交回樣本瓶，衞生署沒有強制要求，但建議他們留在酒店，今日有少量不同樓層的客人提早退房。

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