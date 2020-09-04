新冠肺炎｜按摩院今重開　消防員熟客即光顧：關咗咁耐好辛苦

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，政府宣布按摩院、健身房等處所今日（4日）可有條件重開。有按摩院負責人指，重開後僅得約60%的預訂；而按摩院亦有不少防疫措施，如按摩技師須穿防護衣、戴面罩及口罩等。負責人又坦言停開個多月對生意影響很大，加上要花費逾10萬元添置防疫用品，十分吃力。 有任職消防員的「熟客」於重開首日立即光顧，並笑言：「政府一話開番就即刻預約，個幾月無按梗係唔開心啦，關咗咁耐好辛苦。」該名顧客認為按摩院環境理想，衞生措施亦足夠，故不擔心有傳播風險。

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按摩技師穿防護衣及戴手套按摩

「東方水滙桑拿」按摩服務今日重開，負責人簡小姐指，為今次重開作不少衞生防護準備，除座椅之間加設隔板外，當顧客進入該店後，亦會量度體溫及準備酒精搓手液；顧客更衣後更會消毒其衣物，才會放入儲物櫃。

另外，該店全部員工已參與全民檢測，而工作期間會戴口罩及面罩，按摩技師則會穿上防護衣及戴手套按摩，按摩床亦會鋪上即棄床單。

通風方面，簡稱該店已聘承辦商定期清潔，重開前亦進行過兩次大消毒。她指雖然客人到店後的防護措施過程較繁複，但客人都可接受。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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盼盡快可重開桑拿服務

簡小姐坦言，準備防疫措施的開支逾10萬元；今次按摩院亦停業個多月，「生意影響好大，人工、租金都要自已畀，好吃力。」她又指，即使重開後，只得約60%預訂，認為是由於客人生計同樣受疫情影響，「按摩始終係娛樂，未必係客人首選。」而生意亦比去年同期，大跌約40%至50%。

現時桑拿服務仍未能重開，簡小姐指影響不算太大，但有部份顧客表示只想光顧桑拿服務，故暫未會到店，因此亦希望政府可盡快准許桑拿服務重開。她又擔心疫情反覆，按摩院或又須停業，故會盡力做好衞生措施，「停得太耐始終會影響顧客回流。」

蘇先生已有按摩習慣10多年，笑言按摩院停業個多月「梗係唔開心啦，咁鍾意按摩」。（梁鵬威攝）

消防員蘇先生得悉可重開：即刻打去預約

本身擔任消防員的蘇先生已有按摩習慣10多年，今日相約朋友一起按摩。他指疫情前一周約會按摩兩次，笑言按摩院停業個多月，「梗係唔開心啦，咁鍾意按摩，好想按下，關咗咁耐好辛苦。」他又指，政府一公布按摩院重開，當日已「即刻打去預約，成七個禮拜無按過」。

被問到會否擔心有傳播風險等問題，蘇先生認為按摩院衞生防護措施理想，一進入按摩院已有探體溫裝置；而他亦準備酒精搓手液、口罩等，坐下前亦會先以濕紙巾抹拭物品，「做好自己應該都無咩問題，疫情都慢慢跌啦。」

另一顧客葉先生則有按摩習慣一年多，他形容按摩院可重開心情十分興奮，「都屈咗好耐，成個幾月無按摩。」他又稱壓力很大，故按摩可「輕鬆吓」。葉先生同樣不擔心傳播風險問題，認為環境理想，又要預約才可以按摩，亦有很多衞生措施，「嚴謹咗好多，儲物櫃個啲都有消毒。」按摩院座椅間加設隔板，葉先生認為隔板令朋友之間「好似有個隔膜咁，不過都無辦法，要衞生啲」。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼