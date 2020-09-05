津貼中學合約教師突然被扣減薪金和終止合約

一名津貼中學合約教師今日（5日）表示，去年學校聘請她時稱編制常額實缺教席，以學位教師職級和頂薪，延續公積金給予她一年合約，口頭承諾聘用她兩年。學校八個月後指計算薪金錯誤，扣減她的薪金，並在沒有作出警告和設立改善期下終止合約。 工會批評該學校有違合約精神，對事主不公平，違反僱傭條例和資助則例，要求教育局及勞工處介入，事主未允披露學校名稱。

立法會議員陸頌雄（左）批評學校行政失當，校方應承擔責任，否則是違反僱傭條例。（高仲明攝）

指校方口頭承諾給予兩年合約

在津貼中學任教的李小姐（化名）向教育工作人員總工會投訴，去年學校聘請她時稱編制常額實缺，以學位教師職級，按照她的資歷，即第33點73,775元頂薪薪酬，延續公積金，給予她一年合約。當時李老師拒絕，但校長口頭承諾會以「一加一」形式，再給她多一年合約，會聘用她兩年，直至她兩年後退休。

指校方6月一次過扣減多付薪金

學校在八個月後指計算薪金錯誤，要根據李小姐之前在小學任職的助理小學學位教師一職帶薪至中學，月薪應是第29點的61,415元。校方未經她的同意，在6月扣減她的薪金，以致該月只得11,975元，扣減薪酬超過勞工法例的規定，在7月和8月亦有扣減薪金。她曾任職小學助理學位教師，中學的工作量遠超小學任教的時候，轉到中學反而月薪相比職位較低的非學位教師更少，她批評並不公平。她指教育局無法答覆她為何有此安排。

李小姐指學校沒有真憑實據，並在沒有作出警告和設立改善期下終止合約，哭訴不理解學校如此對待一個老師。（高仲明攝）

陸頌雄：校方應承擔責任

李小姐本年5月收到校方的口頭通知，8月後不獲續約，她指學校沒有真憑實據突然不滿其表現，感到莫名其妙，在沒有作出警告和設立改善期下終止合約。她哭訴不理解學校為何如此對待一個老師。李小姐現已循勞資審裁處追討月薪扣款。

立法會議員陸頌雄批評學校行政失當，校方應承擔責任，否則是違反僱傭條例。他認為教育局疏於監管，事主是不合理被不獲續約；教育工作人員總工會主席余綺華指出，工會每年共收到30多個和薪金相關投訴，通常在合約開始和結束的7至9月時接到最多求助。

李小姐表示多年教學經驗，老師的試用期一般是兩年，通過就成為常額教師，他認為學校改為一年合約，無非都想控制老師，導致老師不敢作出投訴。