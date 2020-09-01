開學｜基層小六生期待恢復面授：網課有同學搗亂、老師教得比較慢

受疫情影響，香港學生新學年開學未能回校上面授課程，大部分學校都轉以電子開學，包括浸信會天虹小學。今日(9月1日)該校先安排全校學生一起在網上參加開學禮，再分班上班主任課，讓師生有傾談及認識的機會。有小六女生對網上開課感開心，惟直言網課時老師擔心有同學跟不上進度，會多次重覆課程內容，間中亦有同學搗亂，影響教學，故她比較期待回校復課，及早與老師及同學相見。

浸信會天虹小學今年訂立網課規矩，同學須穿體育服或整齊便服上課。（張浩維攝）

網課易受同學背景聲及家中寵物影響分心

在家上班主任課的小六女生凌淽嫣說，在校時已用電子書，而停課期間老師會一步步教學，甚至會擔心同學跟不上而多次重覆，故適應上沒困難，惟網課時易受同學家中背景聲及自己家中的竉物貓影響分心，難記錄筆記，故期待盡旱恢復實體課，可以與好友重聚，「（網課）都開心，但每日至少一次會有同學搗亂，教到一半會停，例如老師給同學討論、有畫板一起書寫，就會有同學刻意在畫板上畫公仔，又或者因為同學家中太嘈，聽不清楚他說什麼。」

母親特花逾千元於網上書展添置新讀物

即將升中、心儀瑪利諾修院學校的淽嫣，對自己要求甚高。其母表示，原有的平板電腦顯示屏因為老化，間中顯示不清，故斥資數千元購入二手電腦，方便女兒電子學習。

另外，其母親亦花逾千元在網上書展添置新讀物，包括科幻小說、經濟主題的圖書等，希望擴闊女兒的詞彙量。在班內名列前矛仍強調要努力學習，淽嫣解釋，「未上公屋之前，媽媽養我養得很辛苦」，而停課期間媽媽不時陪她上網課及自學，所以會努力考好呈分試，「希望媽媽開心」。長期使用平板電腦學習易令眼睛疲倦，有近視的淽嫣說，轉堂時會望向遠方，讓眼睛休息放鬆。

新學年伊始，淽嫣的媽媽黃小姐直言，「今年開學變化大，比較緊張」，教育局宣布本月下旬可復課，黃直言家中學習氣氛不如學校，「有問題無法直接問老師，也沒機會與同學討論」，加上女兒期待已久，故會讓女兒上學。



黃小姐笑言，疫情初期以新聞報道教導女兒防疫後，女兒比她更嚴謹，除了每周外出一次上鋼琴課外，基本上不會外出，母女間的親子時間比以往多，一起在家製陶泥、畫畫、看小說、砌小型積木及烘焙麵包等。為避免忘記上網課，二人更會設定鬧鐘提醒。