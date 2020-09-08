旅行社疫情下轉型　推旅遊講座「網上旅遊課程」保8成收入免裁員

受疫情影響，世界各地採取封關、隔離措施，全球旅遊業近乎停頓。但有創業不足五年、主打深度遊的香港旅行社成功在疫情打擊下轉型，收入更回復至疫情前的八成，除了有員工因個人規劃離職，公司毋須裁員或減薪，至年中甚至於台中開設分部。 GLO Travel 創辦人陳成軍（Rubio）及張振華（Jamie）表示，自今年4月認清疫情不會如2003年沙士般在短期內消失後，決定破斧沉舟、「二次創業」。團隊以創業經驗為範本，開始協助其他文化企業建立品牌、做網絡宣傳，同時另邀建築專家、文化，甚至生態學者開展網上的《旅行講堂》，半年內轉型略見成效。

疫情未如預期在數月內消失，GLO Travel 兩名創辦人在4月決定暫停所有旅行團準備工作，專心轉型。（黃舒慧攝）

疫情初期以為只如沙士 料數月內好轉

疫情在2020年捲席全球，殺人類一個措手不及。創立約五年、主打文化深導團的GLO Travel 創辦人張振華（ Jamie ）憶述，疫情爆發初期，業內參考2003年沙士經驗，估計疫情只持續3至4個月，故當時仍積極籌備及宣傳本年內的旅行團，然而至4月，各方專家預視疫情仍會持續，決定停止籌備新路線及旅行團，靜下來思考轉型。

左起為GLO Travel 創辦人張振華（Jamie）、創作經理趙思敏（Cman）及創辦人陳成軍（Rubio）。 （黃舒慧攝）

旅遊業數周內「歸零」 轉型是唯一出路

GLO Travel 另一創辦人陳成軍（Rubio）直言，創業早晚都會遇到低谷，惟旅遊業「歸零」是災難性打擊，慶幸的是情況清楚，毋須猶豫：「我們不用想太多，不用如飲食業般忐忑，破斧沉舟、一定要轉型、做其他！」

二人抱著「旅行永遠不再回來」的心態，決心二次創業。先與十多名全職同事開會，言明對前景感迷茫，疫情下約三個月已損失約50至60萬元，除了申請政府的保就業資助，更需要轉型，「當時財政健康，不會短期內倒閉，但錢不可以不斷燒，總要想方法扭轉局面」。

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推網絡營銷服務、收費網上旅遊講座

要考慮出路，公司全員全面暫停籌備及跟進旅行社原有業務，集思廣益想出逾二十個方案。考慮到團隊過去數年，成功將文化內容包裝成商業服務，比起一般市場營銷公司有另類優勢，故決定推出網絡營銷服務及與旅遊相關的網上體驗及知識課程。

北韓旅遊，是我們頗成功的宣傳，成為了港人熱門探討的話題，以此為例，協助其他文化企業做網絡營銷、品牌建立，成為了我們現時主要收入來源。 GLO Travel 創辦人陳成軍

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收入保疫情前八成 成功開擴新客源

連同5月起新推的網上旅遊課程《旅行講堂》，GLO Travel 的收入已漸漸回復，至今約為疫情前的八成，除了兩名同事有個人規劃離開外，公司無需要解僱或減薪。

GLO Travel的主題深度遊，人均最低消費逾萬元，而《旅行講堂》每個課程計由數十元至1,000元不等。張振華直言，過往六至七成客源為30至55歲，餘下則多是20多歲或退休人士，而《旅行講堂》至今已有約500人次參加：「很驚喜，約一半是以往無參加過我們旅行團或活動的人」。他相信是疫情下在家工作及學習的體驗，令港人漸漸接受「新常態」，更願意接受網上課程。

雖然疫情仍未散去，他們認為，台灣人學習風氣更強，故看好前境，按原定計劃於6月底在台灣開設分部，命名為「高島遠行 GLO Travel」，同樣主打深度遊以推出台灣版的《旅行講堂》作開始。

展望未來，陳成軍認為，過去一年港人更期望了解社會、世界，將來會有更多人願消費在文化、知識及體驗上，《旅行講堂》可令公司的「生態鏈」更完善，即使日後恢復出團，《旅行講堂》對團友仍有一定吸引力。

而本月中開始的新一季《旅行講堂》將以動物為主題，由普林斯頓大學生態及進化生物學畢業生梁彥宗 (Chris) 主講，主題包括不同物種的交配策略、非洲大草原生物間的關係、採討人類生態旅遊對生態的影響等。