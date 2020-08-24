港人「返鄉下」現曙光？　邱騰華：正與日本深入討論旅遊氣泡安排

新冠肺炎疫情持續大半年，多國實施出入境限制措施，熱愛旅遊的港人無法出門，叫苦連天。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（24日）透露，政府正與8至10個國家及地區商討「旅遊氣泡」（travel bubble）計劃，容許部份疫情較輕的國家或地區遊客，入境時免卻隔離檢疫，以此恢復旅遊業。 邱騰華指，目前與泰國、日本討論比較深入，但強調實行「旅遊氣泡」並非一朝一夕，需要有兩地互相確認的檢測標準。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

邱騰華：兩地要互相確認測試標準

邱騰華今早出席網上研討會時談到「旅遊氣泡」進展，指如果雙邊同意恢復人流，需要有互相之間確認的測試標準，才可容許對方民眾上機，兩地的港口衛生部門可決定抵步後是否再做測試，而什麼群體可優先則是次要考量。

今年6月，本港肺炎疫情緩和，旅發局曾透露香港即將跟疫情有改善地區，互相建立「旅遊氣泡」 ，容許兩地遊客毋須檢疫隔離下往來旅遊，包括泰國，惟本港7月初爆發第三波疫情，計劃煞停。

日本近日疫情反彈，連續多日新增約千宗新冠肺炎確診個案，但日本放送協會（NHK）報道指，日本政府有意下月放寬入境限制，容許擁有日本居留簽證的外國籍人士入境，料涉260萬人，入境日本前必須接受檢測，並在指定酒店隔離兩周。