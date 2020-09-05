新冠肺炎｜全民檢測再揪出兩患者　包括周末與同鄉聚會無病徵菲傭

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續，衞生署今天（5日）公布昨日新增7宗確診個案，為7月5日第三波疫情以來單日最少，全屬本地感染。

有3宗屬源頭不明個案，其中2宗來自全民檢測「普及社區檢測計劃」。一人是從事冷氣水電工程的60歲男子，他住在何文田區亞皆老街芝蘭苑，在九龍城衙前塱道工作，曾在8月31日發燒；另一人是住在元朗大井圍村屋的菲傭，她常於周末到元朗水邊圍邨與同鄉聚會，並無病徵，因此有參加聚會的外傭需檢疫。另外，一名在土瓜灣車房做維修工作的62歲男子亦確診。

截至今天，全民檢測計劃共找出10名呈陽性的市民，當中6人屬於新確診個案，4人是早前曾確診的患者，未有檢測時假陽性個案。

▼全民檢測計劃展開　市民及官員參與情況▼

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初步確診回升至逾10宗

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天確診的7宗個案，有4宗與早前個案有關連，包括維景酒店一名住客、大圍交通城保安。無源頭個案有3宗，初步確診的就有10多宗。

無源頭個案中，一人是在土瓜灣車房做維修工作的62歲男子，他住在鑽石山鳳德邨，平常會在土瓜灣餐廳食飯。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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冷氣水電工男子於衙前塱道工作

另外兩人則來自全民檢測計劃。一人是做冷氣水電工程的60歲男子，他住在何文田區亞皆老街芝蘭苑，在九龍城衙前塱道工作，平常會光顧工作場所附近的茶餐廳。

另一人是住在元朗大井圍村屋的菲傭，她常於周末到元朗媽廟路水邊圍邨與同鄉聚會，包括8月29、30日，因此會安排檢疫的除了她的僱主，亦包括「聚會的兩個外傭，同埋另一朋友去見過佢，同埋地方有個本身住係到人士。」

▼9月4日起放寬措施　部份處所仍關閉▼

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張竹君指，華大基因送到衞生署的10個陽性樣本最終都是陽性，沒有假陽性問題。 （資料圖片／高仲明攝）

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