【新冠肺炎】中國駐美大使館：中外乘客赴華須提供3天內檢測結果

中國駐美大使館網站當地時間9月4日發布通知稱，15日0時起在美國全面實施赴華乘客核酸檢測措施，從美國搭乘直飛航班赴華的中、外籍乘客，須在登機前3天內完成新冠病毒核酸檢測，並憑核酸檢測陰性證明申領帶綠色健康碼或健康狀況聲明書登機。

大使館要求，從美國搭乘直飛航班赴華的中、外籍乘客，須于登機前3天內完成新冠病毒核酸檢測，並憑核酸檢測陰性證明申領帶「HS」標識的綠色健康碼（適用於中國公民）或健康狀況聲明書（適用於外國公民）登機。

疫情下的美國百態↓↓↓

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大使館指，自美國出發搭乘商業航班經第三國或地區赴華的中、外籍乘客須憑核酸檢測陰性證明申領帶「HS」標識的綠色健康碼、健康狀況聲明書的要求繼續有效。此外，美東時間9月15日0時起，自美國經第三國或地區中轉赴華的中、外籍乘客需提供最後一段赴華航班登機前3天內有效的核酸檢測陰性證明。例如，如果乘客所搭乘最後一段赴華航班的起飛日期是10月10日，則應提供出具日期為10月7日至10日的核酸檢測陰性證明。

大使館要求，自第三國出發，經美國直接中轉乘機赴華的中、外籍乘客，須分別憑中國駐該第三國使領館覆核的在有效期內帶「HS」標識的綠色健康碼或外國人健康狀況聲明書登機；如在不符合登機條件的情況下來美中轉，將面臨極高的滯留風險，甚至被遣返回出發地。

大使館指，自美東時間9月15日0時起，中國籍乘客憑14天健康碼（帶飛機標識）登機的做法不再適用從美國搭乘直飛航班赴華以及自美國出發經第三國或地區赴華的乘客。此前不要求從美國搭乘直飛航班赴華的外籍乘客辦理健康狀況聲明書的安排亦不再適用。