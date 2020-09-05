新冠肺炎｜​首宗在囚人士染疫　到荔枝角收押所發燒　送院初確診

本港新冠肺炎疫情持續，​懲教署今日（5日）公布，荔枝角收押所有一名在囚人士初步確診，為疫情以來首宗。54歲男患者曾經與另一名新收納在囚人士，在小欖精神病治療中心與另一新收納在囚人士被隔離於同一囚室，他於昨日（4日）被送往西九龍法院應訊，其後被轉送到茘枝角收押所時被發現身體不適及發燒，隨即被送往公立醫院，今日上午獲通知初步確診。署方指與他共同囚室的在囚人士目前沒有出現病徵，現時仍接受隔離及醫學監察。

懲教署公布，荔枝角收押所一名在囚人士今日初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

患者於小欖中心與另一人同囚一室

因應疫情，懲教署指現時所有新收納的在囚人士均需接受隔離及進行醫學監察，且衞生署駐院所醫生會按需要為他們進行病毒測試。而上月21日，法院判處還押一名54歲男子到小欖精神病治療中心，索取精神科報告，院所按既定機制將他隔離，期間他與另外一名新收納在囚人士被隔離於同一囚室，二人並無接觸其他在囚人士，並一直有進行體溫探測，體溫正常。



該名54歲在囚人士昨日被送往西九龍法院應訊，其後被轉送到茘枝角收押所。抵達院所後，管方發現他身體不適及發燒，隨即將他送往公立醫院留院接受治療，今日上午獲通知初步確診。署方指他進出院所期間有佩戴外科口罩。

懲教署早前引入全身消毒通道，並率先在荔枝角收押所使用。（資料圖片）

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懲教署表示，與他共同囚室的在囚人士目前沒有出現病徵，仍接受隔離及醫學監察；並已與衞生防護中心聯絡，安排有密切接觸的人員及在囚人士進行病毒測試，並即時對相關地點進行徹底清潔消毒。



懲教署續稱，高度關注新冠肺炎的情況，所有人員均高度警覺，嚴格遵照既定機制防止傳染病蔓延，並採取一系列防疫消毒措施，當中規定人員及在囚人士須戴口罩、量度體溫及在院所內所有設施定期進行消毒清潔工作。懲教署亦已提醒所有人員，以及在囚人士如出現不適症狀，必須馬上求醫。

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