全民檢測｜民間籲封關　聶德權反問：係咪要香港居民出入境都停埋

全民檢測（普及社區檢測計劃）進入第6日，公務員事務局局長聶德權今日（6日）於商台《政好星期天》表示，截至早上9時，共有108.5萬名市民已登記預約，其中有86.4萬人已完成採樣，他呼籲市民踴躍參與，強調可協助找出隱形傳播鏈，亦可為本港「打好個底」，為恢復跨境創造條件。不少市民要求當局「封關」，他反問意指甚麼，「係咪要機場或陸路口零人流，香港居民出入境都停埋？」，認為嚴格把關更重要。 於同一節目受訪的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，第三波疫情自7月初以來，至今未達零確診，今次有機會進行普及檢測是有意義，但他認為，未來一兩星期需檢視食肆及酒樓有否出現爆發情況，亦需待疫情回穩，始可以考慮放寬食肆堂食限制等，另引入健康碼亦是全球大勢所趨。

聶德權指，今次普及檢測能夠為本港「打好個底」，亦可為未來跨境創造條件。（資料圖片）

至早上9時108.5萬人登記 接獲186宗資料疑被盜用投訴

聶德權表示，截至早上9時，共有108.5萬人登記預約，當中9000人是在郵局及屋邨辦事處登記；其中有86.4萬人已完成採樣，他又提到，全港141個檢測中心，今日有44個中心已經額滿。

截至早上8時，當局接獲186宗市民個人資料被他人用作預約登記的投訴，其中103宗已交由警方跟進。目前檢測已找出10宗確診個案，其中4宗屬舊個案，他相信仍能繼續識別更多隱性患者，亦可掌握整體感染情況，以盡快結束第三波疫情，以期放寬更多防疫措施及處所，及為恢復跨境創造條件。他續指，今次普及檢測能夠為本港「打好個底」，相關檢測量將成為參考，予其他地區知悉本港疫情，亦對日後制定防疫措施重要。

跨境人流有序恢復 需以有效措施把關

被問到醫管局員工陣線號召杯葛計劃，民間亦有呼聲要求封關，他指，邊境管控重要，機場及陸路關口跨境人流已由以往幾十萬，降至一、兩千人，且現時絕大部分往來者屬本港居民。他又反問「封關」所指何事，「係咪要機場或陸路口零人流，香港居民出入境都停埋？」他指，疫情爆發至今，已令很多家庭及市民需要承受不便，包括有家庭需分隔兩地，對生活及經濟有很大影響。他續說，要預防未來疫情爆發，跨境人流有序恢復，需以有效措施把關，包括要求入境人士作嚴謹檢測，始可回復正常生活。

許樹昌：需於入境做好把關 引入健康碼為全球大勢所趨

許樹昌則表示，公共衛生項目當中，難以用陽性比率評估計劃成效，強調全民檢測有助盡快切斷傳播鏈，減低隱形患者在社區擴散病毒的風險。他又認為，第三波疫情自7月初以來，至今未達零確診，今次有機會進行普及檢測是有意義。

他又指，疫情尚未受控，全民檢測是為了找出並切斷隱形傳播鏈，他強調，參與檢測後，不代表未來不會受感染，「無話下星期唔會有事」，他呼籲市民仍要保持警惕。被問到多少人參與始會發揮更佳成效，他表示，越多人參加越好，又形容今次是千載難逢的機會。他認為，政府未來一兩星期仍要檢視食肆及酒樓有否出現爆發，亦需待疫情回穩，及源頭不明個案減少，始可以考慮放寬食肆堂食限制至4人等。他又指，亦需於入境做好把關，引入健康碼亦是全球大勢所趨，老人院及街市亦要保持空氣流通。

許樹昌認為，今次全民檢測有其意義。（資料圖片）

疫苗採購方面，許樹昌指，今星期全球有33隻疫苗正進行臨床測試，其中6隻已進入第3期研究，據他所知，衞生署已於去月底落訂，亦將另行採購3隻疫苗，以覆蓋全港人口。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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