全民檢測｜網上登記人數破百萬 　林鄭月娥：僅數百宗重複檢測

普及社區檢測計劃9月1日開始，今日（ 5日）踏入第五天，政府指，截至今日晚上8時，計劃的網上登記人數已突破100萬。行政長官林鄭月娥晚上於Facebook發文，表示計劃開始5天已有逾85萬名市民接受採樣，認為社會普遍的反應正面，又讚揚超過九成網上登記的市民，均按預約時間到場檢測。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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超過九成網上登記市民 按時間檢測

林鄭月娥表示，計劃開始5天已有逾85萬名市民接受採樣，認為社會普遍的反應正面，又讚揚在網上登記的市民，超過九成都按預約前往中心接受採樣，遠高於早前在特定群組檢測計劃下市民交回樣本瓶的比例，衷心感謝市民的支持和配合。

部分市民、特别是長者未必能自行做到網上登記，林鄭月娥指，除了可透過地區團體的義工替老人家預約外，各社區中心亦接受現場登記，盡量避免市民要白行一趟，政府估計大約有18%人士為現場登記的。

林鄭月娥重申，計劃為「願檢盡檢」，政府沒有為計劃訂下參與人數的目標，但愈多人參與計劃，愈有機會切斷社區傳播鏈。對於早前有人質疑是否有人重複檢測，林鄭指重複檢測的情況只有數百宗，認為可能個別市民覺得有確切需要再次檢測，例如首次檢測後接觸過高危群組，或有市民想測試系統，但對整體數字是微不足道。

林鄭點名感謝四任的食物及衞生局局長，公開呼籲市民接受檢測。政府昨日已宣布延長檢測計劃至9月11日，市民可在網上預約登記新增的檢測時段。