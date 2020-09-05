全民檢測｜84.7萬人已到檢測中心採樣　累計每8.8人有1人完成檢測

普及社區檢測計劃在9月1日正式展開，政府發言人今（5日）晚表示，今日共有約19.1萬名市民到檢測中心採樣，累計約有84.7萬人已完成採樣。以香港人口751萬人計算，平均約每8.8人，就有一人已參與新冠病毒檢測。 截至今晚8時，累計有約105.8萬名市民成功預約檢測。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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今日有19.1萬人前檢採樣

政府發言人表示，由今日早上8時至晚上8時，共有約19.1萬名市民經全民檢測計劃，在全港各社區檢測中心登記採樣作病毒檢測。自普9月1日以來，累計合共有約84.7萬人在檢測中心登記採樣。



截至9月5日晚上8時，計劃已經累計完成約43.9萬個樣本的樣本化驗，比率為52%。初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。



此外，截至今日晚上8時，累計有約105.8萬名市民成功預約檢測。計劃至今共接獲180宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中98宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

（香港01製圖）

另外，政府發言人表示，今日有來自廣西及福建的內地核酸檢測支援隊成員來港，共涉及150人，他們下塌港島區一間酒店。連同早前來港約420名成員，現時有約570名支援隊成員在港，協助政府推出全民檢測計劃。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼