全民檢測｜計劃有重要「溢外效益」　陳茂波：非單從數字可量化

全民檢測（普及社區檢測計劃）踏入第6天，財政司司長陳茂波今（6日）發表網誌，指檢測計劃有重要「溢外效益」，並非單從識別出的患者數字可量化。陳解釋，若不及早找出社區隱形患者，日後放寬限制措施，重啟經濟時，便會帶來疫情反彈風險，甚至需再收緊各種防疫措施，而這種時收緊、時放寬的循環，只會令香港經濟難以真正復甦，巿民生活也難以恢復正常，陳呼籲市民積極參與計劃。

陳茂波（中）日前到訪位於科學園的社區檢測中心，視察運作情況。（財政司司長網誌圖片）

陳茂波強調，現時首要爭取盡快控制和穩定疫情，以便逐步放寬更多限制措施，為重啟經濟做好準備。與此同時，也需要放眼長遠，為疫情下「新常態」的經濟發展和轉型問題及早籌謀。

陳茂波又表示，不少傳統行業在疫情下，均積極加快應用各種科技，即使面對經濟衰退、財政壓力，政府會繼續投放資源，推動創科發展。他指，防疫抗疫基金下推出的「遙距營商計劃」，反應踴躍，至今收到逾1.8萬份申請，當中7成半獲批，總資助額逾7.6億元，政府已增撥10億元繼續推行計劃。

他又提到，即使面對經濟衰退、財政壓力，政府仍會繼續投放資源，堅定地推動創科發展，力求為香港經濟未來開拓更廣闊的空間。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼