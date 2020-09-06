全民檢測│至昨晚10時107萬人登記　張建宗：有需要可再延長三天

政務司司長張建宗於網誌以「病毒檢測 事不宜遲 創科抗疫 轉危為機」為題，談及自9月1日開展的全民檢測「普及社區檢測計劃」，他指截至昨晚(9月5日)10時，於網上登記參與普及計劃的市民已達107萬，他指，市民整體反應正面及踴躍，不少完成檢測的市民表示網上預約簡單方便、檢測過程快捷、採樣安全，經評估社區檢測中心運作經驗及市民需求後，政府延長普及計劃四天至9月11日（本周五）；如有需要，可再延長多三天。 他又指特別呼籲外傭踴躍參與普及計劃，並建議其僱主積極鼓勵及協助外傭預約登記，就工作時間上作出彈性安排。

張建宗指，要感謝超過一百萬市民已在網上預約接受病毒檢測；此外，有不少社團和地區組織協助市民登記預約，以及不少企業積極鼓勵僱員接受檢測，同心抗疫，他們的努力值得充分肯定。

他又指，有不少外籍家庭傭工於今日放假休息，他呼籲外傭踴躍參與普及計劃，並建議其僱主積極鼓勵及協助外傭預約登記，就工作時間上作出彈性安排。政府正透過有關領事館及職業介紹所向外傭加強宣傳。

他又指，有人於網上及社交媒體散播有關普及計劃的誇張失實言論，更有人把錯誤的資料複製派給市民；張建宗指，市民要小心辨識資訊的真偽，切勿受騙，錯失參加普及檢測、保障自己和家人健康的機會，他指，用心不良的人旨在抹黑計劃，減低市民參與意欲。此等行徑與全城同心抗疫的精神背道而馳，辜負一眾為抗疫付出努力的醫護人員、國家核酸檢測支援隊、前線抗疫員工及支持計劃的企業和市民，社會應予以譴責。

張建宗表示，過去一星期，先後巡視設立於政府總部的普及計劃指揮中心，以及在大會堂、伊利沙伯體育館和上環體育館設立的社區檢測中心。(政務司司長網誌圖片)

政府正着手開發感染風險通知應用程式

另外，張建宗於網亦談及政府正着手開發感染風險通知系統及應用程式（Exposure Notification System and App），協助有需要的業界及處所，例如餐廳、安老院、的士等，應對「新常態」下的營運環境，亦可以讓市民自願參與，在進入參與計劃的場所時，透過掃描二維碼（QR Code）將有關進出記錄儲存在自己流動電話內。當個別場所出現確診個案，相關用戶會透過應用程式收到感染風險通知。