全民檢測｜報道指採樣人員保護袍「非醫療用」　政府稱符合標準

普及社區檢測計劃今日（ 5日）踏入第五天，政府於全港設141個普及社區檢測採樣中心，安排數以千計人員為市民採樣。早前有報道指，採樣中心職員透露，政府提供的保護衣為「非醫療用」，擔心保護不足。 政府今日於Facebook專頁「添馬台」上表示，政府為採樣員提供的保護袍，主要目的為保護使用者免受感染，而非作外科手術之用，強調派發的保護袍在液體阻隔性能方面，符合AAMI PB 70標準。

對於傳媒報道政府提供的保護衣為「非醫療用」，政府發言人指，為採樣員提供的保護袍主要目的為保護使用者免受感染，而非作外科手術之用，而在感染控制角度而言，保護袍須在液體阻隔性能方面符合AAMI PB 70標準。發言人重申，政府分發給檢測中心的保護袍均符合此標準。

發言人強調，確保參加檢測計劃的市民和檢測中心工作人員的健康和安全，一直是政府的首要考慮。

政府於昨日（4日）的衞生處記者會上亦曾就報道解釋。（資料圖片／羅君豪攝）

政府於昨日的衞生處記者會上亦曾就報道解釋，指就有傳媒指檢測中心人員所穿的保護衣，並非外科手術時使用的級別，政府發言人承認政府物流服務署所採購的保護袍，主要是用於保護使用者免受感染，而非作外科手術之用，物流署亦曾就採樣人員使用的保護袍的規格，徵詢衞生署的意見，確保符合政府要求。

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