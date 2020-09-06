政府推13個海濱工程　維港海濱2028前有望增至34公里　增幅逾一半

發展局局長黃偉綸今日（6日）發表網誌，說政府一直與海濱事務委員會合作，建設富吸引力、可持續發展的海濱，並預留了65億專注海濱未來發展。海濱事務委員會主席的吳永順在內文亦提到，委員會支持利用撥款，推行13個海濱優化工程項目，又期望2028年前維港海濱由現時的23公里，增至34公里，增幅逾一半。

海濱事務委員會主席吳永順期望2028年前維港海濱由現時的23公里，增至34公里。（網誌圖片）

吳永順表示，其中兩個工程，添馬至會展海濱長廊和荃灣海濱優化工程第一期，已於去年起分階段開放，而三個項目的工程，包括灣仔前公眾貨物裝卸區、維園道海濱和炮台山東岸公園，將於今年展開；另外兩個項目，即東區走廊下之行人板道和西營盤東邊街北休憩用地，料於於未來一至兩年上馬。長遠來說，他期望2028年前維港海濱由現時的23公里，增至34公里，增幅逾一半。

發展局局長黃偉綸說，政府一直與海濱事務委員會合作，建設富吸引力、可持續發展的海濱。（網誌圖片）

黃偉綸亦指，除延伸海濱長廊，接駁不同地段，局方同時致力為海濱引入新元素，如委員會早前便審議了啟德跑道區海濱長廊的設計，長廊融入單車和市民共用的路徑，當2022年起逐步落成後，市民便可在共融通道上，踩單車或漫步享受海濱環境。另外，海濱會增添水上活動元素，如於灣仔前公眾貨物裝卸區發展水上活動及康樂主題區，早前更在該處舉辦龍舟測試比賽。