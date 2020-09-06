新冠肺炎｜許樹昌指港府8月底已落訂採購疫苗　足供應全港35%人口

新冠疫情持續，全球多國正研發疫苗，世衛專家昨稱，試驗及生產需時，相信要到明年第二或第三季始能為民眾接種。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（6日）出席電台節目後會晤傳媒時表示，衞生署已於上月底向一個國際機構，預訂新型肺炎疫苗，數量足以供全港35%人口接種，至於餘下的65%人口，署方會另行採購另外3種疫苗覆蓋。 許預計，接種安排與季節性流感相若，先安排長者、長期病患者及醫護人員接種，目標是全部市民可以接種，但要每人需打兩針，始可持續有抗體。

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許樹昌：越多人參與社區檢測 效果越好

許樹昌又指，越多人參與普及社區檢測計劃，效果會越好，認為要待計劃完結後，找出無病徵的陽性個案數字，才有參考價值。若屆零確診時，相信政府會討論「開關」的問題，屆時可以視乎旅客的出發地，決定他們是否需要進行14日強制隔離，但他們在出發前一定要先做檢測，抵港後要再做檢測。

聶德權否認港府曾為全民檢測訂立人數目標。（資料圖片）

同場的公務員事務局局長聶德權則表示，如未來希望恢復正常生活及經濟活動，特別是跨境出行，涉及當地對香港疫情的認知，相信當地政府可以透過每日確診數字、疫情發展數據了解。普及社區檢測倘錄得較高的檢測數字，相信可用作參考，認為測數字越高越好，亦並非要達到一定數目才有價值。他又否認政府曾將檢測目標訂為500萬，強調政府無為計劃設定目標人數。



全民檢測將延長至星期五，聶德權指會視乎服務需求，部分需求大的中心會延長計劃多3日，但認為毋須在現時決定。



聶德權又提到，普及社區檢測需在短時間內為醫護人員提供N95口罩，亦要進行面部測試，故醫管局向政府借出N95口罩，政府會歸還，又表示借出的數目只佔醫管局存量的非常少數量。

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