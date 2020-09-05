新冠肺炎｜維景酒店同層3房4住客染疫　已退房3住客未尋獲

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，截至今日（5日）凌晨，新增7宗確診個案。惟旺角維景酒店群組增至4人染疫，包括昨日初步確診的個案編號#4852，如今確認確診。換言之，維景酒店同一樓層至今累計有4人染疫，涉及3間房。 目前同層12名住客當中7人已入住檢疫中心，同層工作的36名人員，包括當中1人亦住於該層，亦送檢疫中心。當局向酒店共提供370個樣本瓶，派發給工作人員及住客，這兩天會收取。

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一有病徵住客檢測呈陰性

本港截至今日（5日）凌晨，新增7宗確診個案，全屬本地個案，當中4宗屬有關連個案。其中個案編號#4852，與旺角維景酒店群組有關，為昨日初步確診的住客，即旺角維景酒店群組增至4人染疫。4名患者均為同一層住客，除了病歿的87歲老翁及同房80歲女友人相識外，他們與其他兩名患者互不相識。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，同層12名住客當中7人已入住檢疫中心。有2人分別因有病徵及跌傷入院，2人檢測結果均呈陰性；餘下3人已離開酒店返回住處，會追蹤尋回後送檢疫中心。

另外，同層工作的36名人員，包括當中1人亦住於該層，亦送檢疫中心。

當局並向維景酒店派發370個樣本瓶，當中120個派發予工作人員，250個派發予住客，料這兩天會收取樣本瓶。

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3「疫房」相連或是對面

被問到維景酒店群組個案#4829病歿，當局有無追查傳播途徑，是否涉及通風系統等，張竹君表示，需要再調查維景酒店群組，因涉及房號鄰近，「有個喺隔離（旁邊），有個喺對面。」未知有關個案之間有無在走廊、升降機內相遇過，會嘗試找資料。

張竹君表示，詢問過有關通風系統資料，每間房有獨立空調， 洗手間有抽風系統排氣到天台，不會將房內的空氣抽到走廊，惟她不是此方面專家。

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