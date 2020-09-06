9.6大遊行｜警油麻地、旺角拘至少90人　鬧市內數次發射胡椒球槍

今日9月6日原是立法會選舉的日子，惟政府因疫情關係，在7月底宣布延期一年。有網民號召今日在九龍舉行遊行，反對《國安法》及健康碼等。 警方表示，截至下午5時，旺角及油麻地區內至少90人被捕，當中至少87人涉嫌非法集結，其餘人則分別涉嫌干犯襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢等。 警方亦於旺角鬧市內，數次發射胡椒球槍，驅散在場聚集人群。

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警方表示，自下午起，油麻地及旺角一帶均有大量人羣集結及叫囂，有人以雜物堵路，更有「暴徒」向警務人員投擲硬物，現正在相關地區採取執法行動，截至下午5時，旺角及油麻地區內至少90人被捕，當中至少87人涉嫌非法集結，其餘人則分別涉嫌干犯襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢等。

另外，有22人涉嫌參與受禁羣組聚集而被票控。警方警告，羣眾立即停止違法行為，否則會被拘捕及刑事檢控，將繼續在現場及附近一帶加強巡邏，嚴正執法，以保障社區安全。

自中午起截查多人 數度舉紫旗指在場人士違《國安法》

有網民號召今日在九龍舉行遊行，反對《國安法》及健康碼等，大批防暴警員自中午起便於該區巡邏，並截查多人。在下午約5時，防暴警在山東街曾發射胡椒球彈，驅散在場聚集人士，其後有一名穿記者反光衣背心人士倒地，該名人士其後要救護車送院治理。警方其後亦曾舉起紫旗，警告在場人士叫喊口號違反《港區國安法》。

其後，警方再於通菜街一帶發射胡椒球槍，驅散聚集人群，部份人感到不適，需要義務急救員協助清洗。