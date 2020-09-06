9.6大遊行｜警旺角、油麻地拘289人　其中270人涉非法集結

今日9月6日原來是立法會選舉的日子，惟政府因疫情關係在7月底宣布將立法會選舉延期一年。有網民號召今日在九龍舉行遊行，反對《國安法》及健康碼等。 多人繼續上街聚集，警方亦於油麻地、旺角一帶大規模截查多人。警方表示，由今日下起，油麻地及旺角一帶，截至晚上9時，至少289人被捕，其中270人涉嫌非法集結，其餘人士涉嫌在公眾地方行為不檢、未能出示有效身分證明文件、涉嫌襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、遊蕩等罪名被捕。

【22:10】旺角一帶的防暴警已返回警車，目前仍有多輛警車在彌敦道戒備。

【22:03】西洋菜南街近豉油街，10多名被捕人士亦陸續被送上警方車輛。

【21:35】西洋菜南街近豉油街，再有一名被捕人士不適，需要送上救護車治理。同一位置，至現時共有4人不適送院。

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【21:24】防暴警沿西洋菜南街往太子方向推進，截查約十人，警方指會以違反限聚令作票控。

【21:21】警方表示，自今日下午起，油麻地及旺角一帶持續有大量人羣集結及叫囂，有人走出馬路，以雜物堵塞行車線，多名暴徒分別在不同地點向警務人員投擲硬物。警方在相關地區採取執法行動，截至晚上9時，旺角及油麻地區內至少289人被捕。其中有270人涉嫌非法集結，包括169男及101女；5名男子涉嫌在公眾地方行為不檢；5名男子涉嫌未能出示有效身分證明文件，其餘被捕人則分別涉嫌襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、遊蕩等。

警方仍然在現場及附近一帶巡邏及截查可疑人，及早防止罪案，保障社區安全。

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【20:57】西洋菜南街近豉油街，3名被捕女子疑感到不適，警方召兩輛救護車到場，她們先後被安排上救護車治理。

【20:55】警方封鎖山東街往西洋菜南街。在瓊華對出恒生銀行外，截查大批人士，現場所見，約有10人被截，警方稱會向他們發出限聚令告票，其中有3至4名女子疑未有出示身份證，被警員綁上索帶。

【20:53】警方表示，下午4時許，警方在西洋菜南街發現有近百人集結及叫囂，遂向人羣發出警告，要求他們離開。然而，有部分人拒絕離開，警方於是截停搜查相關集結者，包括一名12歲少女。其間，該名少女突然拔足逃跑，形跡可疑。有見及此，警方立即尾隨追截，並以最低所需武力將其制服。經調查後，該名12歲少女與現場其餘參與受禁羣組聚集的人，因違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》而被票控。

警方非常關注有未成年少女參與受禁羣組聚集，更擔心少女身處混亂的違法示威現場，會對其人身安全構成威脅。警方強烈呼籲，未成年人士應遠離高風險的示威活動。

【20:40】防暴警早前在衞訊截查一批人士，現拘捕20至30人，全部人以索帶綁手。約10分鐘後，現埸所見，約17人被警員押上旅遊巴。

【20:36】警方續於山東街通菜街交界，截查每一部途經的車輛， 的士、外賣電單車、私家車全部都需接受問話，警方要求貨車打開車尾箱，亦有乘客被要求下車。

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【20:26】警方轉入通菜街內街位置，截查兩旁食肆外的市民，有警員在山東街通菜街交界，搜查foodpanda外賣員的食物箱，並在山東街向途經的車輛逐部截停搜查。

【20:15】山東街近優才書院附近，有4男1女被截查。

【20:11】一批防暴警員到達山東街，並舉藍旗警告在場人士或涉非法集結。

【20:00】旺角山東街有大批人高呼「光復香港，時代革命」等口號

【19:52】現時豉油街及西洋菜南街一帶，有近百人在封鎖線內被截查。

【19:28】警員往西洋菜南街油麻地方向推進，並警告在場人士切勿聚集，否則將違反限聚令。

【19:16】數名警員制服一名身穿紫色衫男士，一度用膝頭跪在其身上，有在場人士勸喻警方冷靜，稱警方已將該男子制服毋須使用暴力，在場警員回應指「關你咩事」，並將身穿紫衫男人帶走。

【19:03】警方在西洋菜南街的衛訊店舖外劃起封鎖線，並在店外截查一名外籍人士和黃大仙區議員莊鼎威。事緣警方在西洋菜街一輪追截後，部分人躲入衛訊門市。警方在店外拉起封鎖線，其後進入店內及進行攝錄。

店外有大批人在叫罵，警員其後又在店外舉藍旗，警告在場人士或涉非法集結。

【19:00】政府發言人表示，有大批市民今日漠視警方的勸喻，在九龍多區參與未經批准的集結，以雜物堵塞道路，更有人向警務人員投擲硬物，並高叫「港獨」口號，強烈譴責違法和自私的行為。發言人又指，警方會履職盡責，採取迅速和果斷的執法行動，將違法人士繩之於法。

9.6大遊行｜政府強烈譴責違法行為 重申押後選舉合理

【18:55】在豉油街和西洋菜南街有一名男子疑當街除褲，警方隨即上前將該名男士帶走並驅散在場人士，在荷李活商業中心外拉起封鎖線。

【18:50】多人在豉油街中國銀行外被截查。

【18:48】警方於西洋菜南街，再度向聚集群眾舉藍旗，現場所見多人正被警員截查。

【18:32】約二十人在豉油街附近，被帶上警車並索上手帶。

【18:30】在荷里活商業中心附近，至少3名男子被追截，其中一人早前在彌敦道被撲倒，附近不斷有人叫罵警員，警方再舉起藍旗警告。

【18:15】在豉油街封鎖線，多名網媒記者被截查。有市民欲穿過封鎖線回家，向警員指「阿sir，我兜幾條街都返唔到屋企」，獲對方回覆指「唔畀！」，市民不滿地離開。其後防暴警再次在豉油街舉藍旗推進，帶走至少3名男子。

【17:50】山東街附近內街位置，有多名人士被截停搜查。在豉油街亦有多名人士被困在封鎖線，包括正做直播、穿反光背心人士，亦有手提一袋水果、帶有小朋友太太被截查。

【17:47】警方表示，自今日下午起，油麻地及旺角一帶均有大量人羣集結及叫囂，有人以雜物堵路，更有暴徒向警務人員投擲硬物。警方現正在相關地區採取執法行動，截至下午5時，旺角及油麻地區內至少90人被捕，當中至少87人涉嫌非法集結，其餘人則分別涉嫌干犯襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢等。另外，有22人涉嫌參與受禁羣組聚集而被票控。

9.6大遊行｜警油麻地、旺角拘至少90人 鬧市內數次發射胡椒球槍

【17:41】防暴警在山東街及通菜街交界發射多發胡椒球彈驅散現場人士，刺鼻氣味令不少市民感不適，不斷咳嗽。當時不少商店仍營業，亦有長者途徑現場，有市民需急救員協助。

9.6大遊行｜新巴司機疑因響咹被拘捕 或被控危險駕駛

【17:39】有示威者在旺角山東街朝警方防線丟膠樽等雜物，有人在地上放置不明氣體，警方再次舉起藍旗警告，並再次進行新一輪的推進行動，舉起胡椒噴霧。

【17:19】大批警車到旺角廣華醫院附近戒備。

【17:17】警方舉紫旗，指現場人士叫的口號違反港區國安法。

【17:04】在下午約5時，防暴警在山東街曾發射胡椒球彈，其後有一名穿記者反光衣背心人士倒地。現場消息指，該人士為網媒記者。其後有現場急救員為其急救，但情況未見好轉，有急救員要求叫救護車。現場人士情緒激動，警方在傷者進行急救期間突舉藍旗和紫旗。。

【17:01】現場消息指，數名便衣警員在山東街拘捕數人，期間疑曾發射胡椒噴霧，有便衣警員需要清洗眼睛。

2020年9月6日下午約5時，警方在西洋菜南街再開胡椒球槍，有穿黃背心記者倒下，有指他當時正在做直播。（勞敏儀攝）

【16:44】警方表示，警方在旺角西洋菜南街執勤期間，有暴徒向警務人員投擲雜物，包括雨傘、水樽及硬物。當時除了警務人員在現場外，亦有大量市民及記者身處旁邊，雜物在他們身邊及頭頂橫空飛過，極有可能被暴徒所投擲的物品擊中受傷。

【16:43】警方表示，下午4時許，有人走出旺角西洋菜南街馬路，以大型雜物阻塞行車線，又將擺放在路邊的紙皮及垃圾丟在路中心，擾亂公眾秩序，危及道路使用者的安全。

【16:45】西洋菜南街位置一度開胡椒球槍，何桂藍等約十人遭警方截查。

【16:36】警方在其FB專頁中表示，截至下午3時半，油麻地區內約30人涉嫌非法集結被捕；另外有兩名男子分別涉嫌干犯公眾地方行為不檢及管有第1部毒藥罪；一名女子涉嫌播放含有宣傳香港獨立的口號，違反《香港國安法》、襲警及阻礙警務人員執行職務。

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【16:26】有防暴警在油麻地窩打老道交界，登上970號巴士進行截查，要求車上乘客出示身份證。在16:40，巴士至今仍未能駛走，車頭的電子顯示屏已由970號更改為「暫停載客」巴士車長被警員帶落車。有消息指，配戴豬嘴的巴士司機因響鞍被警員帶落車以危險駕駛罪名拘捕，車上乘客已獲安排轉乘其他巴士離開。

【16:22】警方警告示威者停止一切涉嫌違法行為，警方正在密切留意在朗豪坊的現場情況，當有需要時會進入商場內採取執法行動。

▼警方在旺角油麻地一帶 進行大規模截查▼

【16:18】多名人士在近信和中心位置被截查，包括區議員譚凱邦。警方其後在彌敦廣場門外舉黃旗。附近人士即情緒激動，指罵警員。其後有一名女士被上手扣，並帶上警車離開。

【16:15】朗豪坊外有四架警車到場，防暴警員落地，身上貼有「風林山火」的字句。

【16:08】朗豪坊外有大量防暴警察落車。

【16:06】朱凱迪剛剛到達朗豪坊。

【15:56】多架警車到佐敦彌敦道位置增援，警方以橙色膠帶分隔開多個區域調查現場人士，不少市民在檢查後獲放行離開。而彌敦道近眾坊街位置，亦有超過十人被警方截停搜查，警方舉起藍旗警告。

【15:55】旺角朗豪坊商場內，有人高叫「光復香港、時代革命」、「沒有暴徒、只有暴政」等口號；亦有唱「願榮光香港」。朗豪坊面對砵蘭街方向暫時僅剩下一個出口，亦未有商鋪落閘，大都繼續營業。

【15:43】十多名年輕人在登打士街休憩處旁後巷被截查，有警員開咪警告在場人數違反限聚令，要求立即離開，否則會驅散、拘捕及票控。在西洋菜南街近家樂坊，亦有多名人士被截查。

▼旺角各地均有人大叫「光時」口號 警方繼續截停市民搜查▼

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【15:42】運輸署表示，因應九龍道路狀況，九龍介乎窩打老道與加士居道之間的一段彌敦道（往尖沙咀方向）的部份行車線，現暫時受阻或封閉。

運輸署稱，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

此外，警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道、更改及暫停公共運輸服務。

運輸署呼籲，市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

【15:38】 有示威者在朗豪坊商場內叫口號，其中包括「香港獨立 唯一出路」。

【15:34】 陸續有穿不同顏色便服人士往旺角方向前進，行人路聚集不少市民，防暴警在街口及在後巷拉橙帶截查。警方亦曾在登打士街及西洋菜南街一度藍旗。

【15:34】旺角地鐵站c4出口外有人高呼「光復香港、時代革命」,「香港獨立」口號。本身正派口罩的賢學思政被警方包圍，警方要求現場記者在包圍區外相隔5至10米位置採訪。

【15:32】警方在朗豪坊商場外截查市民。防暴警察在朗豪坊外拉起封鎖線截查四名年輕男女，在朗豪坊商場內及砵蘭街四周不時有示威者高叫口號。

【15:31】警方發言人表示，今日（6日）下午2時許，油麻地及佐敦一帶有人羣集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結及受禁羣組聚集，違反《公安條例》及限聚令。警方曾在現場多次發出警告，要求參與者離開，但部分人拒絕聽從警方指示，繼續留在相關地點集結。警方現正採取執法行動，拘捕及票控涉案者。警方再次警告人羣停止集結及立即離去，現場警務人員會嚴正執法。

【15:26】防暴警察開咪警告在場人士高叫的口號涉嫌違反港區國安法，一度展示藍旗，亦有警員一度舉起胡椒球槍。

【15:26」旺角銀行中心警方防線前有示威者叫口號，亦有人稱正在巴士站等待乘搭巴士。

【15:23】 警方在彌敦道舉藍旗，指現場為非法集結，呼籲現場市民立即向佐敦方向離開。

【15:21】旺角朗豪坊有人瞓在地上，暫未清楚原因。

【15:19】警方碧街舉藍旗。

【15:14】 數名防暴警察進入白加士街男廁及浴室。

2020年9月6日下午約3時半，有警員於旺角彌敦道一帶舉起藍旗。（孔繁栩攝）

【1505】 大批警員進入白加士街，高舉藍旗警告現場人士離去。警方防線沿白加士街一直推進，至寧波街暫停，原來的示威者四散。

【15:04】警方向長毛、黃浩銘、陳皓桓搜身，表示會拘捕三人，並將三人送上警車。

【15:00】防暴警多次在窩打老道與彌敦道交界截查年輕人，較早前有少女被截查，因沒帶身分證，需家人前來協助。大批防暴警其後戴好頭盔等裝備，準備往佐敦方向前進。

【14:56】有警員聲稱陳皓桓等人參與未經批准遊行，又稱有約30名市民跟隨他們，並有記者「參與遊行」，於是將他們截停。早前有警員情緒激動，曾向陳皓桓表示：「我話之你死。」

▼佐敦有人大叫「光時」口號 警方沿白加士街推進▼

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（鄭子峰攝）

【14:55】激進建制派人士石房有，又稱「大波man」，在警方護送下轉入內街，期間一直對記者、對其指罵人士出言挑釁，後來登上的士離開。

【14:44】彌敦道永安百貨外有不少人大叫「光復香港 時代革命」口號，大隊防暴警察到場，以二人限聚令為由呼籲市民離開。期間「大波man」到場，聲稱自己曾受襲，現場一度混亂。

【14:48】社民連主席黃浩銘、前主席梁國雄現身佐敦，高叫「以言入罪可恥」等口號。 長毛等人拉起橫額，高呼「我要投票」等口號，有一批防暴警稱他們超過二人聚集，涉違限聚令，要求他們出示身份證及立即解散，並擬向他們發出告票。

【14:40】 網民號召改往佐敦道炮台街集合，現場大批警員駐守，並截查部份人士。

【14:41】 彌敦道近佐敦附近，現場有人高呼「五大訴求、缺一不可」等口號。

【14:37】警方在旺角銀行中心外以違反599G條例，票控多名市民。被徹查青年中有五名為學媒記者，當中陳先生被截查後獲放行，警方指他們的記者證，並非由警方名單內的傳媒機構發出。他表示在街上採訪期間被警方截停，雖然有解釋自己與同事兩兩一組行動，但仍被指違反限聚令遭發出告票。五名學媒記者中有二人未成年，分別12及17歲，被帶上警車離開。

警方傳媒聯絡隊告知他，只有警方認可名單的傳媒聯絡機構才可以在採訪時獲豁免限聚令。

【14:20】前香港眾志秘書長黃之鋒在逸東酒店門外出現，他身穿黑色T shirt, 胸口印有「香港加油」字句。黃之鋒在逸東酒店門外接受訪問，對於今日「快必」被捕，他稱現時已無人能確保自己人身安全，但仍有責任做好倡議。他又指，自己正面對兩宗官司，直言：「依家香港人不能夠擔心咁多。」

▼網民號召9.6遊行 警方截查多名市民▼

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【14:10】警方在其FB專頁中指，中午12時許，警方在油麻地進行反罪惡巡邏期間，在南京街及白加士街附近截查一名男子，並搜出手套、口罩及一排藥丸，涉嫌管有第1部毒藥被捕。

【13:51】 警方的銳武裝甲車及「水炮車」從油麻地停車場的渡船街天橋駛過，料將到遊行路線附近戒備。

【13:25】警方在其FB專頁中指，在中午約12時，警方在油麻地進行反罪惡巡邏期間，在北海街後巷發現三袋磚頭及碎石。警方檢獲該批磚頭及碎石的地點與其計劃遊行路線非常接近，警方不排除有人打算在該活動中使用。警方已檢走相關物品進行調查，並會翻查附近閉路電視，以確認物主身分及物品用途。

2020年9月6日中午約12時，警方在紅隧架設路障，期間截下一架GOGoVan，司機下車被搜身，其後獲放行。（袁澍攝）

▼網民號召9.6遊行 點擊看市面情況大圖▼

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【12:59】運輸署表示，因車多關係，海底隧道（往九龍方向）、灣仔交匯處（往海底隧道方向）、堅拿道天橋（往海底隧道方向）、黃泥涌峽天橋（往海底隧道方向）及獅子山隧道公路近瑞峰花園（往九龍方向）路段交通繁忙，呼籲駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

【12:42】警方開始在紅隧及西隧九龍出口架設路障，並有多架警車在場戒備。

【12:37】警方再在其fb專頁上稱，指網上有人發起今日在九龍區遊行，甚至鼓吹他人走出馬路，聲言要「重燃戰火」。警方重申，有關遊行並沒有通知警方，屬於《公安條例》下未經批准集結及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下受禁羣組聚集。任何人組織或參與上述活動，進行任何擾亂公眾秩序或暴力衝擊行為，均屬違法，警方現正密切留意各區情況，如發現或預視有任何違法事件發生，警方將會迅速介入，果斷執法。

【12:36】警方國家安全處高級警司李桂華提及下午有人號召九龍大遊行，重申市民組織或者煽動或者參與未經批准的遊行，違反《公安條例》會被拘捕。他呼籲召集人或參加者考慮新冠肺炎疫情，指每日確診數字反覆，「聚集人士喺度，警務人員喺度，記者朋友喺度嘅時候，無端端就會變咗好多人嗰個社交距離短咗好多。」擔心遊行增加感染風險。

警方FB截圖。

【11:30】周日上午，麥花臣檢測中心門口比平日安靜一些，工作人員指休息日「啲人無咁早起身，往日都會不停排到大球場門口。」

黃小姐帶著女兒前來檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。黃小姐說未有聽說今天下午會有遊行，故而不擔心，認為做了檢測會安心一些。

黃小姐帶著女兒前來麥花臣中心檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。（袁澍攝）

黃小姐帶著女兒前來檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。黃小姐說未有聽說今天下午會有遊行，故而不擔心，認為做了檢測會安心一些。

住附近的市民陸先生是做工程的，他說知道社會上有很多聲音指檢測沒用，但是他仍然覺得檢測一下會比較安心，讚檢測安排得較好，沒有大量人員聚集，不覺得風險高。至於有網民在下午發起遊行，他則認為不擔心，亦覺得未必搞得成。