9.6大遊行｜警油麻地拘30人　一人涉叫港獨口號違《國安法》

今日9月6日原訂是立法會選舉的日子，惟政府因疫情關係在7月底宣布將立法會選舉延期一年。有網民號召今日在九龍舉行遊行，反對《國安法》及健康碼等。 警方表示，自下午起油麻地一帶有大量人羣集結及叫囂，涉嫌未經批准集結違反《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（限聚令）。警方指，截至下午3時半，油麻地區內約30人涉嫌非法集結被捕；另外有兩名男子分別涉嫌干犯公眾地方行為不檢及管有第1部毒藥罪；一名女子涉嫌播放含有宣傳香港獨立的口號，違反《香港國安法》、襲警及阻礙警務人員執行職務。

+ 8 + 8 + 8

警方指，自下午起油麻地一帶有大量人羣集結及叫囂，涉嫌未經批准集結違反《公安條例》，並違反限聚令即《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。警方發言人稱，曾先後向眾人發出多次警告，要求他們停止違法行為，但部分人拒絕聽從警方指示並繼續集結。

警方稱，在相關地區加強巡邏及採取執法行動，截至下午3時半，油麻地區內至少30人涉嫌非法集結被捕。另外有兩名男子分別涉嫌干犯公眾地方行為不檢，及管有第1部毒藥罪。此外，一名女子涉嫌播放含有宣傳香港獨立的口號，違反《香港國安法》、襲警及阻礙警務人員執行職務。

警方重申，參與未經批准集結及違反限聚令，不單違法亦有欠公德，嚴重增加病毒傳播的風險，警方會繼續嚴正執法，以保障社區安全。