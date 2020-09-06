9.6大遊行｜政府強烈譴責違法行為　重申押後選舉合理

政府原定今日（6日）為立法會選舉的日子，惟因第疫情再次爆發，政府在7月底宣布，將立法會選舉延期一年。有網民號召於今日在九龍舉行遊行，反對政府推行《國安法》及健康碼等。 政府表示，這些違法和自私行為，增加病毒在社區傳播的風險，予以強烈譴責。政府指，宣揚「港獨」意識的行為，更有可能違反《香港國安法》；又指《香港國安法》生效後兩個多月，社會回復了穩定，市民不再生活在惶恐之中。

政府指，宣揚「港獨」意識的行為，更有可能違反《香港國安法》。（鄭子峰攝）

政府表示，有大批市民今日漠視警方的勸喻，在九龍多區參與未經批准的集結，以雜物堵塞道路，或向警務人員投擲硬物，並高叫「港獨」口號，表示對這些違法和自私的行為予以強烈譴責。 政府指，參與非法集結除了涉嫌觸犯《公安條例》和《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，更增加病毒在社區傳播的風險。政府又指，宣揚「港獨」意識的行為，更有可能違反《香港國安法》。政府反對相關言論，表示通過法律維護國家安全是國際慣例，每個國家都有其維護國家安全和主權的法例。

政府︰國安法生效後社會回復穩定

政府強調，《香港國安法》只針對四類危害國家安全的行為和活動，對絕大多數奉公守法的香港居民沒有任何影響。《香港國安法》亦明確規定香港特區依法保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等的權利和自由。《香港國安法》不會影響香港居民正當行使其自由。政府認為，自《香港國安法》生效後兩個多月，社會回復了穩定，市民不再生活在惶恐之中。

政府︰押後立會選舉符合公眾利益 健康碼符合私隱條例要求

政府表示，在立法會換屆選舉事宜上，早前已於7月31日宣布，鑑於疫情嚴峻，為了保障公共安全和市民健康，決定將立法會換屆選舉押後1年舉行。根據全國人民代表大會常務委員會在8月11日作出的決定，香港特區第六屆立法會繼續履行職責，不少於1年，直至第七屆立法會任期開始為止。政府指，立法會有重要的實質職能，以及年度處理事務的周期，亦需數以月計的時間籌備選民登記工作，稱押後一年是合理和符合公眾利益的安排。

政府續指，「健康碼」系統為了便利市民跨境往來而開發，透過中港兩地互認的病毒檢測，以豁免強制檢疫，令民生和經濟活動逐步恢復。政府強調，系統沒有任何追蹤功能，完全符合《個人資料（私隱）條例》的要求，屬市民自願申請。