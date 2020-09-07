新巴司機被指藏攻擊性武器　工會︰司機會帶士巴拿調較倒後鏡

網民自發的九龍遊行昨日（6日）舉行，警員嚴陣應對。一名駕駛新巴970線的巴士司機，駕駛巴士駛至油麻地期間，警方曾指該司機涉「無故響咹」，又稱其快速行車，非常貼近執勤的警員，涉危險駕駛罪被捕。事後警方在司機袋內檢獲士巴拿，被指涉「藏有攻擊性武器」。 新巴職工會今日（7日）透露，涉事司機至今仍被拘留在警署，有律師正跟進個案，新巴方面亦可取出涉事巴士的錄影、錄音及「黑盒」紀錄，調查事發經過及當時的車速、煞車力度等，有助查證警方說法是否屬實。工會稱，有司機會帶備士巴拿調較倒後鏡之用，亦知道有司機計劃自發按章工作。

被捕的新巴司機，昨駕駛前往數碼港方向的970線巴士，當巴士駛至油麻地窩打老道交界，遭警員截停，其後被搜車兼拘捕。警方於直播中，曾指該司機「無故響咹，嚴重影響警員工作」，及後又在社交網站發文稱，指控該司機快速行駛，並「一度非常貼近站在路旁正在執勤的警務人員」，涉危險駕駛罪被捕。

被捕車長或需扣留48小時 警暫未落案起訴

新巴職工會理事長林錦標，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時，引述警方說法指，該司機需被扣留48小時，警方至今未提出起訴，惟工會方面，仍未接觸到該司機了解詳情，暫已安排律師跟進。

林指，新巴目前只能盡快取得涉事巴士的錄影、錄音、以及「黑盒」行車紀錄儀，以調查事發情況，了解司機當時的車速及煞車力度等，查證警方說法是否屬實。

林錦標續稱，有不少車長認為今次事件中，警方處理手法不合理。事發時，警員走出馬路執勤，未必見到後方有車輛，強調「我哋車長都係執勤緊」，而車長或因見到馬路有危險而響咹示意，但警方可能覺得響咹已屬挑釁。

車長或帶備士巴拿以便調整倒後鏡

另外，社民連行委陳皓桓在社交網站透露，被捕新巴司機被指「藏有攻擊性武器」，包括士巴拿與螺絲批。林錦標指，有司機會帶備一個約有手掌長的士巴拿，因後視鏡角度未必準確，需用士巴拿調整。

城巴職工會理事長許漢傑接受查詢時也指，倒後鏡是巴士車長的「一雙眼睛」，若倒後鏡鬆了會影響行車安全。車長若行駛時發現問題，或需要停車，要求乘客下車，以便公司派人維修，但也有不少車長會自行調較。據他所知，一般會用士巴拿或螺絲批，調較調鏡臂和倒後鏡的螺絲。

至於網上有車長呼籲今日按章工作，表達對事件不滿。有工會在網上呼籲車長「以最高安全規格使用道路」，安全駕駛，免被控危險駕駛罪。