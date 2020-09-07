荃灣行人天橋擴建工程　接駁荃灣廣場至福來邨　擬加建升降機

政府早於2002年建議於荃灣大涌道東面及海盛路興建行人天橋，連接現有通往荃灣廣場的行人天橋。路政署就天橋的最新走線向區議會提交文件，擬建天橋條全長約480米長、將沿海盛路及大涌道興建，並連接現有三組行人天橋，落成後可接駁荃灣廣場至福來邨。

荃灣擬建行人天橋的走線。（區議會文件）

擬建的行人天橋全長約480米長，淨闊約3米，將沿荃灣大涌道及海盛路興建，接駁荃灣廣場外現有的天橋及3組現有行人天橋。建成後可連接荃灣廣場、香車街街市及福來邨。

工程亦包括拆除現有橫跨大涌道的兩條行人天橋上現有斜道，並會新建升降機作替代；並會改動圓墩花園花槽以興建天橋兩承托支，亦會進行相關道路、渠務、機電、環境美化、公共照明及公用設施等工程。

運輸署指，行人天橋可達分流作用，紓緩地面行人設施在繁忙時間出現的擠擁和人車爭路情況，從而改善行人環境。路政署表示，早於2018年8月聘請顧問公司為項目進行設計及施工前準備工作，並在同年12月就最新行人天橋走線諮詢了荃灣行人天橋網絡工作小組，並於2019年上半年進行了地區諮詢，並指項目得到市民「普遍支持」。路政署又指，2020年6月與顧問公司於委員會轄下的行人配套發展小組會議上，匯報行人天橋的最新走線，並得到小組成員支持。