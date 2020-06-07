【旺角行人天橋】工程師質疑工作台現隱憂　無預示警告易生意外

被指是「蝸牛工程」的旺角道行人天橋系統，拖拉20年後終在4月將組件接駁起來，惟搭建的工作台出現安全隱憂，上月14日更發生工業意外，一輛雙層城巴經過上址時，車頂撞向一個吊臂工作台，令兩名在工作台上的工人被困半空及受傷。中科工程董事總經理、建築工程師潘焯鴻指，有關工程承建商以狗臂架搭建工作台施工，惟出現100毫米的縫隙，若跌出一粒螺絲，足以令該處發生交通意外，而該工作台橫跨彌敦道，卻無裝置預示式警告及防撞裝置，如有大型車輛經過時撞到工作台，後果將不堪設想，促請路政署做好監工工作。

當有雙層巴士駛經時，車頂與工作台底目測距離不足1米。（林振華攝）

4月18日，工程延誤多年的旺角道橫跨彌敦道的行人天橋終於接駁起來，成為開埠以來首條跨越彌敦道的天橋。中科工程董事總經理潘焯鴻今（7日） 表示，路政署容許承辦商在沒有進行有效交通改道的情況下，在熙來攘往的彌敦道放置搖臂式吊臂工作台施工，容易引發意外。上月14日，一輛雙層城巴經過時，車頂便撞向一個吊臂工作台，導政巴士車頂玻璃爆裂，而兩名在平台上工作的工人亦被困半空受傷。他指工作台橫跨彌敦道，卻沒有裝置預示式警告及防撞裝置，如有吊雞車或載貨的大型貨車經過而撞到工作台，後果將不堪設想。

天橋面向旺角道東行有4個限高4.9米的標誌，但附近並無警告標示或防撞裝置，提醒司機天橋限高。（林振華攝）

上月14日，一輛雙層城巴經過時，車頂便撞向一個吊臂工作台，導政巴士車頂玻璃爆裂，而兩名在平台上工作的工人亦被困半空受傷。（資料圖片/劉定安攝）

現縫隙易空降組件

潘焯鴻又指，上址的北面工作台，其西端出現100毫米的縫隙，危害旺角道東行車輛，若跌出一粒螺絲，足以導致該處發生交通意外，嚴重堵塞大角咀至旺角的交通。

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雙層巴士與橋底距不足1米

記者今日到場觀察，發現搭建的工作台比橋底的位置更低，當有雙層巴士駛經時，車頂與工作台底目測距離不足1米。天橋面向旺角道東行有4個限高4.9米的標誌，但附近並無警告標示或防撞裝置，提醒司機天橋限高。

中科工程董事總經理潘焯鴻指，有關工程承建商以狗臂架搭建工作台施工，惟出現100毫米的縫隙，若跌出一粒螺絲，足以令該處發生交通意外。（潘焯鴻fb圖片）

該行人天橋系統由新鴻基地產慈善基金有限公司出資、設計及建造。潘焯鴻形容，工程的施工、監管及安全水平差劣，發生上月的工業意外後，不見有明顯改善，他促請路政署即時處理工程的安全問題，嚴加改善北面工作台的縫隙問題，以及在工作台清楚標示限高和裝置的防撞警示杆，避免意外發生。他亦促請署方追究工程延誤多年的問題。

新鴻基：完工後工作台會緊貼橋身

油尖旺交通及運輸事務委員會副主席林兆彬指，涉事工程預計在2021年第一季完成，他認為新鴻基及政府對天橋的安全問題都有責任，他將去信路政署署長提出問題，以及在下月的交通及運輸事務委員會會議上，提出文件討論相關事項。

新鴻基回覆查詢時表示，承建商與項目顧問一直與路政署就項目保持緊密聯繫，研究天橋的設計及施工安排，務求加快工程進度及盡量減少工程延誤。而路政署一直緊密監察工程的進度。工作台的設計符合政府相關部門的標準，而承建商於施工前，已就工作台的設計取得獨立工程師審批及發出相關證明書。另外，工作台仍在興建中，完成後，工作台會緊貼橋身。《香港01》正向路政署查詢事件。