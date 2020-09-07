男文員被指推警心口被控襲警　官看事發片段後說：大家都激動咗

男女文員涉去年修例運動中在大圍港鐵站襲警案續審，另一被襲警員稱，當時著男被告及其女友離開，卻遭男被告打了心口一下；辯方卻指警員未叫二人離開，便大力推男被告的女友，更在庭上播放事發片段。裁判官看直言：「大家都激動咗，你（警員）推個女仔喺無必要，被告推你又無必要。」

女被告盧錦玲（42歲）及男被告利尚寯（32歲）均報稱任職文員。兩人各被控一項襲警罪，指他們去年9月1日在大圍港鐵站A出口外，分別襲擊警員A及警員B。案發當天有網民發起「和你飛2.0」機場反修例活動，惟最終發展成多區衝突，包括案發的大圍港鐵站。

男被告利尚寯被控去年9月1日在大圍港鐵站襲擊警員B。(李慧娜攝)

警員稱當時有人大叫警察濫捕

警員B稱，他當日抵達現場時，見到同袍正制服女被告，他亦看到一對男女非常接近其同袍，該些人在叫「警察濫捕」。他為保障同袍安全，上前隔開該對男女，並叫他們離去，又曾張開雙手示意他們離開，惟他們沒有理會，男子更用前臂打了他胸口一下，他感到痛楚，事後發現胸口觸痛及現紅斑。襲擊他的男子正是本案男被告。

辯方指警員曾推男被告女友

辯方指，B當時未曾叫人離開，一開始便大力推男被告的女友，男被告曾說：「做乜搞我女朋友。」B堅稱曾叫二人離開，但忘記男被告是否說過該話。辯方繼而在庭上播放涉及事主B的片段，片段播放完畢後，署理主任裁判官溫紹明隨即質疑，片中未拍攝到B曾與男被告及其女友進行任何對話，也沒張手示意他們離開。

溫官稱雙方互推無必要

B看過片段後，承認在片中聽到男被告曾說：「做乜搞佢。」溫官則說：「大家都激動咗，你推個女仔喺無必要，被告推你又無必要，大家幾十人坐喺度就喺聽啲無必要嘅嘢，好彩有影像啫。」

輔警認光線充足下開電筒

另外，輔警李建昌供稱事發時在光線充足下也開著電筒，溫官在他作供完畢後也有感而發說：「現場咁光，諗唔到點解要用咁光嘅電筒，鐳射筆都可以傷到眼，我諗唔到除左令人影唔到有咩作用。」

案件編號：STCC406/2020