仇栩欣涉襲警案｜官指警員口供不合邏輯　仇與助理脫罪兼得訟費

北角城市花園區議員仇栩欣及其男助理被指於去年8月11日在北角直播街頭狀況時推防暴警員的心口，同被控襲警罪。兩人否認控罪受審，裁判官何俊堯今（12日）指兩名警員供稱的經過與涉案錄影不符，猶如身處「平行時空」。他們作供時更常常答非所問，「用大話冚住大話」，說法不合邏輯、砌詞狡辯。法庭拒絕信納其供詞，並斥他們截停兩被告時態度「十分輕佻」，僅為了阻止拍攝而截停，並非正當地執行職務。兩被告被判罪名不成立，兼得訟費。裁判官又指警員制服時使用了不當武力，值得關注；法庭雖無權向當局下令，但著控方記錄在案。

仇脫罪後稱襲警事件從沒發生

被告仇栩欣（23歲）案發時為城市花園的社區主任，她與男被告勞澤乾（23歲）各自面對一項襲警罪。控罪指，他們於去年8月11日在北角英皇道僑冠大廈外襲擊警員許景耀。

仇在獲判罪名不成立後，在庭外感謝家人、律師團隊及街坊的關心和支持，又稱證明她清白並非特別開心的一件事，因為襲警一事，從來都沒有發生過，現在只是還她一個公道而已。她又希望大家關注其他被控的手足。仇續稱事件中頸部受傷，至於會否就警方的不當武力提出私人檢控，她會與律師商討。

仇栩欣被裁定襲警罪名不成立，並可取得訟費。(林樂兒攝)

錄影未見粗口 現場氣氛平靜

警員許景耀及高級督察林景年庭上供稱現場有人用粗口謾罵被告，擔心被告安全而截停兩人，遂叫他們不要拍攝及離開。裁判官裁決時，指出事主的書面記錄從無提及粗口。此外，錄影也無粗口謾罵聲，而且現場氣氛大致平靜，警員作供猶如身處平行時空。

聲稱不介意被拍攝卻指摘被告

裁判官在決時稱，片段顯示，高級督察林景年警方回頭截停時指「喺度偷拍我哋」，裁判官批評警員的態度「十分輕佻」、「十分藐視」。而事主就問：「影完未呀？」並疑似阻擋鏡頭，不解既然他們聲稱不介意被拍攝，為何會指摘被告。

指警反去處理沒作不當行為的被告

裁判官續指出，兩警沒有把被告帶離現場，反而將他們帶往僑冠大廈，即所謂謾罵人群聚集的地方；他們不去阻止該些更大可能引發衝突的謾罵者，卻處理沒有作出不當行為的被告。對於兩警解釋因人手不足而決定帶被告離開，法庭指他們大可要求支援，影片亦反映其同袍很快抵達協助。

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已制服仇仍用膝蓋壓她

法庭再指，錄影顯示仇被按地制服時狀甚痛苦，但事主仍然用膝蓋壓住她，並粗暴地上索帶，制服過程非如事主供稱般溫和對待。當時其他防暴警員已在場，仇無激烈反抗，僅喊叫表示辛苦，事主的粗暴動作絕無必要。

更甚者，事主聲稱他扶起仇栩欣的肩膊，以協助她坐起，但片段可見他實則是箍住仇的頸。而其上司指當時專注控制男被告及圍觀者，無暇留意事主的制服情況，說法不合情理，亦與錄影有出入。

指兩警經當答非所問

何官形容兩警作供時常答非所問，尤其是被問到重要情節及關乎其證供可信性的問題時，更「顧左右而言他，辯方及法庭多番提醒之後，仍然無太大改善」。被質疑片中無出現供稱的情況時，兩警更常常藉詞推塘。事主在庭上作供輕佻，上司則有「惱羞成怒嘅作供表現」。由於二人的作供砌詞狡辯、不合情理、不盡不失，「用大話冚住一啲大話」，法庭不信納他們的證詞。

認為警用不當武力值得關注

何官又指，事主認為被告偷拍他們，回頭截停是為了阻止拍攝，所以出現了片中指摘被告的言語，兩人絕非正當地執行職務，裁定兩被告罪名不成立。裁判官又指警員制服時使用了不當武力，值得關注；法庭雖無權向當局下令，但希望控方記錄在案。

警員庭外守候提記者保持距離

此案連續兩日審訊時，警方均有派員在庭外守候。記者今日散庭後在法院外等候採訪時，十多名警員多次以限聚令為由，叫記者保持距離，並要求展示記者證。

案件編號：ESCC103/2020