新冠肺炎｜大圍交通城小型爆發　梁子超恐變慈雲山　倡七日一檢測

本港昨新增11宗新冠病毒確診個案，當中10宗是本地感染，有一半涉及大圍交通城大廈。呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台節目《千禧年代》時表示，該商場人流密集，空氣未必非常流通，不同人共用設施，屬高風險地方，即使大部份人做好個人衛生，但由於工作人員接觸不同的客人，只要有一人感染，有機會將病毒傳播予家人，以至擴大到社區。梁指，形容該商場出現小型爆發，但目前規模未算大，若太遲介入，有機會演變成慈雲山的情況。

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大圍交通城群組累計9人確診，當中3人經普及社區檢測找出。梁子超認為，反映目前追蹤緊密接觸者的工作非完全到位，涉及商場的緊密接觸者個案未有切底隔離。他認為，經普及檢測間中會找到確診個案，「唔係完全無用」，但認為計劃難以持續，難以涵蓋所有人口，亦無時間性指引，未必係適當時間及早找到具傳播性的個案，重申計劃只是輔助作用。

他認為，若果有病徵的人不能於24小時內完成檢測，對切斷傳播鏈的效用大打折扣。他續指，針對大圍交通城情況，認為可將檢測規模擴大，每七日一次檢測，連續兩次無確診個案，才可確認無傳播鏈持續。