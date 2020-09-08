新巴司機袋士巴拿被捕惹車長不滿　九巴工會聲援同業籲按章工作​

警方於周日九龍區遊行時，在彌敦道截停一輛新巴970線巴士，指控司機「無故響咹」，巴士「快速行駛」，以涉危險駕駛罪將其拘捕。警方昨日又指，在司機袋中檢獲士巴拿，指其同時涉嫌藏有攻擊性武器被捕。 新巴職工會理事長林錦標今早在港台節目《千禧年代》表示，根據現場片段情況，留意到現場警員佔用左行車線，部份甚至站近中線，當時巴士前方有車行駛，認為巴士車速不會太快，響號亦有機會示意警員要注意安全，認為警方拘捕司機屬「濫捕」。

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天雨路滑 司機「安全車速」服務市民

林錦標續指，該司機攜有6吋至7吋長士巴拿屬合理，因為一般司機會於巴士站頭取士巴拿或自備，以調校巴士倒後鏡。社交專頁「巴士台」早起亦發動按章工作，林錦標指，大部份員工不滿意警方做法，部份員工已自發以「安全車速」服務市民。

他指，今日天雨路滑，呼籲司機「安全駕駛」、「要忍讓，路面係濕滑」，希望市民可以體諒忍耐。被問到行動維持多久，他指，「安全第一為上，費事警方以為我哋危險駕駛啦。」

九巴職員權益工會凌晨發聲明，呼籲同業今日按章工作抗議。（網上截圖）

九巴工會加入抗議籲按章工作​

九巴職員權益工會凌晨發聲明指，對於該名新巴司機被捕深表憤慨，強調作為專業的巴士車長，必定會隨身攜帶適量的工具作開工之用，以備不時之需。

聲明指，不少車長都會自備手套，毛巾，番梘水，六角匙及士巴拿，縱使真相暫時未明，但從多個媒體報導的片段中得知，該名車長是按警察的指示而離開巴士駕駛室，並以危險駕駛被拘捕，及後被帶返警署後，再被控藏有攻擊性武器。工會反問：「試問今天士巴拿是被指控為攻擊性武器，他朝一日毛巾也是呢？」

工會呼籲各會員及同業，今日早上開始，響應早前網上號召的按章工作行動，所有工作程序都必須根據公司員工手册去執行，包括配合公司新啟用的GreenRoad系統提示，以安全速度駕駛，保持8秒駕駛距離，停正車站才開門上落客；若果倒後鏡位置不妥及出現鬆開情況，車長應立即致電公司，等待工程部人員到場處理。

九巴工會強調，「唇齒相依，唇亡齒寒」，不能對同業受不公平檢控坐視不理，不排除有進一步行動。