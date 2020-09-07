新巴司機響咹被捕　多個巴士業工會籲以「最高安全規格」行車抗議

網民自發的九龍遊行昨日（6日）舉行，警員嚴陣應對。一名駕駛新巴970線的巴士司機，駕駛巴士駛至油麻地期間，警方曾指該司機涉「無故響咹」，又稱其快速行車，非常貼近執勤的警員，涉危險駕駛罪被捕。

新巴職工會及城巴工會，今日分別在FB上發布貼文，表示密切關注事件。工會呼籲所有車長及其他道路使用者，要以「最高安全規格」使用道路，並時刻忍讓，安全有序地駕駛。至於facebook專頁「巴士台」則引述新巴員工，指有車長不滿警方「濫捕」，即日起發動按章工作抗議，呼籲同業加入響應。