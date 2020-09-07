新巴司機響咹被捕　多個巴士業工會籲以「最高安全規格」行車抗議

撰文：袁澍
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網民自發的九龍遊行昨日（6日）舉行，警員嚴陣應對。一名駕駛新巴970線的巴士司機，駕駛巴士駛至油麻地期間，警方曾指該司機涉「無故響咹」，又稱其快速行車，非常貼近執勤的警員，涉危險駕駛罪被捕。
新巴職工會及城巴工會，今日分別在FB上發布貼文，表示密切關注事件。工會呼籲所有車長及其他道路使用者，要以「最高安全規格」使用道路，並時刻忍讓，安全有序地駕駛。至於facebook專頁「巴士台」則引述新巴員工，指有車長不滿警方「濫捕」，即日起發動按章工作抗議，呼籲同業加入響應。
新世界第一巴士公司職工會及城巴有限公司職工會今日均在FB專頁，表示對事件關注。兩個工會都表示，留意有報導指警方擬以危險駕駛控告涉事車長，所以呼籲各位車長及其他道路使用者，以「最高安全規格」使用道路，時刻忍讓，安全有序地駕駛。
另外，昨日晚上職工盟亦曾發布貼文，轉發fb專頁「巴士台」圖片，指一眾新巴車長今日會發起按章工作，聲援被捕車長。
據消息透露，多間專營巴士今早有留意巴士營運情況，尚算大致暢順，會繼續密切留意事態發展。
工會︰會以安全車速靠站 乘客上車全坐穩才開車
城巴職工會理事長許漢傑指出，所謂「最高安全規格」使用道路，是指以更加謹慎態度安全駕駛，行動包括以安全的速度靠站，駛到巴士站並停穩才打開車門；而行車時車速亦會完全跟足「最高50公里每小時」的要求，務求讓行車更加安全。另外，現時長者乘客亦較多，車長會盡量等待所有乘客坐低後才會開車。