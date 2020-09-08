開學｜嶺大新學年實時網上授課　最快本月底恢復部份面授課程

疫情持續但出現和趨勢，各大學已陸續開學，嶺大校長鄭國漢今（8日）向師生發信，指為確保大學成員的安全和福祉，已決定在整個2020/21秋季學期採用實時網上教學模式，隨著過去一星期本地感染人數下降，若疫情持續改善，有機會本月底開始恢復部分面授課堂。

嶺大校長鄭國漢今（8日）向師生發信，指為確保大學成員的安全和福祉，已決定在整個2020/21秋季學期採用實時網上教學模式，但隨著疫情持續改善，有機會本月底開始恢復部分面授課堂。（資料圖片）

嶺大昨日展開新學期，校長鄭國漢今日向師生發信指，原本希望在秋季恢復面授課堂，但是過去數個月疫情轉差，為確保大學成員的安全和福祉，已決定在整個2020/21秋季學期採用實時網上教學模式，亦有信心新學期的所有教學活動將以完善和有效的方式進行。

鄭國漢指，學期開始後，校方會檢討教學安排，在公共衛生狀況許可下，增加面授的元素，以及恢復舉行線下課外活動。他續指，過去一個星期左右，本地感染人數下降；政府亦推出「普及社區檢測計劃」，以找出隱性患者，如果情況繼續改善，將有機會於月底開始恢復部分面授課堂。

香港實施《國安法》 嶺大致力堅守大學核心價值

鄭國漢在信中又提到，當本港對抗第三波疫情之際，香港和世界各地發生了很多事情，香港實施《港區國安法》，立法會選舉亦已延遲；國際上內地與一些西方國家的緊張局勢加劇。

鄭指，儘管環境瞬息萬變，嶺大將繼續致力追求和堅守大學的願景、使命和核心價值。他表示，在這段非常時期，嶺大在追求知識和真理的道路上面對前所未有的機遇和挑戰，但不論發生任何事，校方致力服務社會的決心不會改變。

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