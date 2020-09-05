開學｜幼兒用網上學習　3招讓家長成為「神隊友」｜香港耀能協會

突如其來的新冠肺炎疫情，讓網上教學成為未來教育的新趨勢。不過，對於幼兒網上教學的成效，至今仍眾說紛芸。雖然不少研究都顯示網上教學的成效與面授課堂相若（Bernard et al., 2004; Cavanaugh et al., 2004），但這些研究的對象以中、小，甚至大學生為主，未必適用於幼兒教學。與此同時，不少人擔心網上教學對於幼兒發展會有負面影響。世界衛生組織（2014）指出，長時間對著電子屏幕可引致兒童癡肥、近視、頭痛等健康問題。衛生署亦建議應避免讓兩至六歲的幼兒長時間使用電子屏幕產品。 【編按：作者為香港耀能協會教育心理學家團隊】

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不過，教育局早前已宣佈全港學校如期開展新學年，並將面授課堂改為網上教學，至九底才會陸續復課。疫情之下「停課不停學」，網上教學似乎是「無辦法之中的辦法」。究竟家長可以如何配合，讓孩子學得開心、學得好？不妨參考以下的小貼士，成為幼兒網上學習的「神隊友」吧。

給家長的小貼士：

+ 5 + 5 + 5

1．延伸幼兒學習至日常生活

網上教學的虛擬經歷，需要配合真實的生活體驗才足以鞏固幼兒的學習。除上老師提供的家課外，家長宜將網上教學所學到的知識延伸和應用至日常生活中。

例如，老師在課堂上介紹了某些水果或植物，家長可以在家中和幼兒一起種植小盆栽，並教導幼兒照顧盆栽的方法；又例如，幼兒學習到打風時會有強風吹襲，家長可以教導幼兒要把窗關好，並移走窗邊的物件，這些都有助鞏固和豐富幼兒的學習經驗。

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2．提供適當的學習環境

幼兒的專注力有限，一般只能維持9 - 15分鐘。家長可以多留意影響學習的環境因素，例如噪音、電視、燈光、椅子和桌子等，盡量減少干擾，讓幼兒更能專注於課堂。另外，網上學習使家、校的邊界變得模糊，家長宜在家中設立專用的學習地點／座位／區域，使幼兒慢慢將該地點／座位／區域連繫到學校學習，日常生活作息則在家中其餘地方進行。

如果家居環境不許可，也可嘗試指定家裡某一組桌椅作網上學習用途。另外，幼兒習慣跟從常規，所以家長宜在網上學習前的時段，定立一個恆常活動，例如吃早餐、看一段兒歌、做早操，慢慢成為一個常規，使幼兒可預測即將到來的網上學習時段。

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3．與學校保持緊密聯繫

協助幼兒進行網上學習絕非易事，面對各種各樣的困難和挑戰，家長要與老師維持緊密、雙向的溝通。在社交距離限制下，家長未必輕易能夠和老師面談。家長可以和老師討論一個雙方最舒適的溝通安排，例如電郵、電話或視訊對話等。

另外，由於老師難以遙距監察幼兒的學習過程和進度，教學時亦未必能提供針對性的支援，家長在陪伴上課的過程，宜先記錄幼兒的實時反應及困難。然後待課後運用上述已定好的溝通方式，向老師反映幼兒的需要。家長除了可以獲得老師的課後支援外，更能夠協助老師調整下節的網上課堂教學步伐。

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