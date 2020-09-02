開學│家長返工難督促子女網上學習　未能集中易分心　專家8招拆解

教育局早前宣布最快9月23日起分階段恢復面授課程，故此學生還有大半個月時間需要在家中以網上學習。由於網上學習沒有老師面對面指導，如果父母要返工，小朋友更是缺乏監督，很易分心難專注。 教育心理學家蔡博麒提議家長可先從觀察小朋友對沉悶工作的專注長度入手，再與小朋友度身訂造適合的時間表，並擺放一些小工具，就算沒有家長與老師的督促，也可以讓小朋友專心完成網上課程。

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學習時間勿過長

教育局現時的學習指引不能超過25分鐘，但如果一般小朋友在沒有人監督的情況下，可能15至20分鐘已經極限，年幼小朋友甚至5分鐘已經心不在焉，教育心理學家蔡博麒認為家長可以與小朋友建立生活時間表，讓小朋友跟著時間表進行活動，縱使父母也要上班，也可以讓小朋友專注學習。

但之前要留意當小朋友一些沉悶事情的專注時間，他說：「學習時間安排要在15至20分鐘，寧願將長的學習時間打散，提升專注，因為打散學習時間，令休息時間變得密集， 學習時間是沒有分別，時間表一定要包含休息、遊戲及學習時間。」

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自設小休時間

「對於集中力差的小朋友，我們可以建立自設的休息時間，就算老師一直上堂沒有小休，我們也可以安排1分鐘左右的時間，讓小朋友去洗手間洗洗面、喝口水。我會鼓勵家長與老師事先協商，如果不能夠協商，可與小朋友協議，給他4次1至5分鐘的小休，當他不專注的時候就安排他小休，開初時可以是家長提小朋友，之後讓小朋友自己在需要時小休，建立一個讓自己重新專注的方法。」蔡博麒說。

時間表放在當眼處

蔡博麒建議說：「時間表每15分鐘為一格，家長可以每星期印一張A3大的時間表出來，貼在當眼位置，教小朋友用check list的方法，每做完一項就在旁打剔，由家長定時檢查小朋友是否真的做到，未成功便要引導他一起改進，做到可獎他代幣，每星期或每個月結算，換取小禮物，初期獎賞可以較密。」

利用珠仔計算專注力

蔡博麒提議家長可以利用小工具來計算專注度，再配合實際獎勵，可事半功倍。「小朋友在網上上課的專注度人人不同，有的可以20分鐘，有的只有5分鐘，我們要知道小朋友的專注情況，然後配合他見到的獎賞。例如在一個透明的杯裏面一些紅色的珠仔，代表專注，黑色的珠代表不專注，用紅珠與黑珠的相差來給小朋友實際獎賞。」

「先設立要求，平時小朋友可專注5分鐘，如果上課時可以專注到7分鐘，就給他一粒紅色的珠，否則給他一粒黑色珠，兩色珠仔相減，即可以讓小朋友看到自己的表現，家長可先定一個小朋友能專注的目標時間，讓孩子達成。」他說。

利用網上學習好處

有研究指出專注力低的小朋友可以通過郁動手腳，增加專注力，蔡博麒說：「由於網上學習只需要在鏡頭前面，你要他坐定定不能動，他未必可以專注，在櫈下面給他一個波，或者給他一個可以把玩的公仔，不一定要他坐定定，站起來上堂、踩住健身單車也可以，即管運用網上學習的好處，因為現在不是在班房裏面，只要放好電腦的位置，鏡頭可以影到他。」

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限制軟件播放

對於常常「掛住打機」，即一開電腦就打機的小朋友，蔡博麒表示家長可設定課堂時開啟「關閉其他軟件播放」功能，讓小朋友專心學習。

查問學習內容

「家長初期可向小朋友查問上堂學了什麼，讓他上完堂之後講一次，當小朋友知道有覆述的需要，他會更專注，之後可進一步要求他寫下他所學到的，晚上的時候與你重溫。」

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營造良好上課環境

要讓小朋友主動收拾書包、文具，蔡博麒表示這是與小朋友的執行功能有關。「執行功能一定是從外在環境入手，家長要提供學習所需工具，同時學習環境不能夠太亂，家長自己也要收拾好，學習環境對專注力是十分重要因素，注意上課周圍是否有分心物，枱面盡量對牆，而不是對窗，將要用的物品，例如手提電腦、電話，筆、筆記、手冊等等，放在一個籃子裏，其他堂要用的就放在另一個藍，分門別類放好，貼上標籤貼紙，上堂之前的5分鐘讓他準備好，時間表加入5分鐘準備時間，完成後又給他5分鐘收拾。」

蔡博麒建議可給小朋友memo紙，寫下要準備做的事項，用完就掉去，這是長遠來說也很有用的技巧，只要小朋友能夠做到，家長也要給他有獎勵。「定立一些家長想小朋友遵守的規矩，要他做到規矩就有獎賞，給予獎賞一定要先苦後甜，未做就獎勵是失效的。」

蔡博麒先生是Edge Development Centre總監暨教育心理學家，有八年臨床經驗，並身兼香港教育心理學家公會董事、香港心理學會教育心理學部委員、考試及評核局特殊教育需要考生事務委員會委員、香港教育大學講師等職務。(照片由受訪者提供)

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